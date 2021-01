El tirón de orejas de Carmen Calvo a Fernando Simón en el programa de Risto Mejide: “Hay expresiones...”

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, daba este jueves un tirón de orejas al portavoz de Sanidad en la pandemia de coronavirus, Fernando Simón, tras sus explicaciones al repunte de casos después de Navidad. Lo hacía en el programa de Risto Mejide, 'Todo es Mentira', quien precisamente se mostró bastante crítico en los días anteriores con las palabras del director del CCAES, que culpaba del estallido de la tercera ola de Covid-19 a que los ciudadanos nos lo habíamos pasado “demasiado bien”.

El pasado 13 de enero Mejide estallaba contra Simón, al que recordaba que en el mes de febrero de 2020 las estimaciones del epidemiólogo eran que no habría “más de algún caso aislado” en España de Covid. “¿Pero por qué hace esto? Si tú la has cagado ya de una forma tan estrepitosa entonces vas con más prudencia”, preguntaba el presentador.

Risto estalla contra Simón

Algo que ya ha vuelto a llevar hasta el programa de Cuatro el propio Risto, que el miércoles estallaba contra el epidemiólogo. “No sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar hartito de los sermones del doctor Simón”, clamaba el que fuera juez de 'Operación Triunfo'. “Básicamente, que me traten de insolidario, que me llamen idiota y me lo demuestren cada vez que me hablan, me empieza a tocar mucho la moral. Que nos digan que la culpa es nuestra, que 'a ver cómo nos portamos...'” clamaba Mejide contra Fernando Simón en un monólogo bastante candente.

El concepto de Rave según Fernando Simón pic.twitter.com/A2zpwDwGJe — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) January 13, 2021

El tirón de orejas de Carmen Calvo a Simón

Durante la entrevista también esta semana a la vicepresidenta Calvo, Risto criticaba: “Hablando de gente prescindible, Fernando Simón, en estas declaraciones en las que nos culpaba a los españoles de haberlo pasado demasiado bien”. Y es que, defendía el presentador de 'Todo es Mentira, la mayoría de españoles ha cumplido con las normas de Sanidad estas Navidades: “Sorprende cuando miro el número de propuestas de sanción para Navidades, y son pírricas con el número de la población. Es decir, la gente que lo ha hecho mal es insignificante con la gente que lo ha hecho bien”.

“Justamente las medidas nos permitía juntarnos con allegados, ¿no será que las medidas no han funcionado?”, preguntaba Risto a una Carmen Calvo que, aunque protectora con la labor de Simón, si que quiso dejarle un recado respecto a sus “expresiones”.

“Es complicado, estamos viviendo situaciones para las que no hay registros anteriores, para saber cómo hacerlo, y a lo mejor usamos expresiones que no son las mejores”, comentaba la vicepresidenta en el programa de Cuatro. “Estamos en una situación de cansancio, y no seré yo quien juzgue a otros, pero es verdad que, cuando algo se afloja, se viven las consecuencias”.

Insistía una vez más Calvo en las “expresiones menos afortunadas”. “Es verdad que puede haber expresiones más afortunadas y otras menos. La inmensa mayoría ha dado ejemplo de haberse confinado y haber soportado la inseguridad y perder el trabajo”reconocía. “Hay que hacer crítica y autocrítica”, concluía en general, pero específicamente también sobre el epidemiólgo.