Qué sabemos de las mascarillas FFP3, las mascarillas a las que se ha referido Fernando Simón

En la última comparecencia de la semana, el director del Cento de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a hacer referencia a las mascarillas, después de que esta semana varios países europeos, como Francia y Alemania, hayan impuesto en alguno de sus espacios la obligatoriedad de llevar la mascarilla FFP2.

Un debate que no ha pasado desapercibido en el Ministerio de Sanidad, que tal y como ha explicado Simón en las últimas horas. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta aplicar en nuestro país; al menos en "circunstancias concretas", el uso obligatorio de este tipo de mascarillas, más resistentes que las de tela y las quirúrgicas.

El debate sobre la efectividad o no que tienen las mascarillas está superado en España y entre la clase científica. Ahora el debate se sitúa en otro escenario. En concreto, en saber cuál de todas las disponibles en el mercado es la más efectiva.

Las mascarillas FFP3, las más efectivas

España de momento se ha limitado a que los ciudadanos se aseguren que las que mascarillas que se compren cuentan con una homologación, un asunto clave para saber si estas son o no efectivas. Sobre este asunto se ha detenido el titular del CCAES, Fernando Simón, quien ha insistido en que las más efectivas dentro del mercado son las FFP3, las grandes desconocidas para la población española. Simón ha querido dejar claro que la FFP2 son igual de efectivas que la FFP3.

Pero estas, a diferencia que la anterior, ofrecen mayor seguridad frente a las partículas en el aire y aerosoles. Su efectividad, no en vano, es más reducido que otras, ya que solo tienen una duración de entre 4 y 8 horas y no son reutilizables. De hecho, en el caso de que estuviesen dañadas o húmedas, se deben desechar y cambiarla por una nueva.

JOHN G. MABANGLO

Hay dos tipos de mascarillas FFP3, las que tienen válvula y la que no. Las que no tienen son la mejor opción, aunque todas en general tienen una almohadilla interna para un ajuste completo. De esta forma, se evita que quede un hueco vacío y se cubre perfectamente toda la zona interior de la cara. La principal ventaja que tiene esto, es que no se empañan las gafas, aunque su precio no está rebajado y se mantiene al 21%, lo que eleva la unidad a un precio que oscila entre 3 y 5 euros.