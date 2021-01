El doctor Carballo pierde los papeles cuando Ana Rosa menciona a Fernando Simón: "A lo mejor lo pretende"

El doctor Carballo ha criticado con mucha dureza la gestión de la tercera ola por parte del Gobierno y en especial la del director del CCAES, Fernando Simón. Lo ha hecho en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, donde Carballo ha detallado la situación en el hospital donde trabaja, el Ramón y Cajal de Madrid.

"Las camas de UCI médica están al 120%, no al 40%, para estar a esa cifra tenemos que sacar camas de de UCI de otros sitios, de quirófanos y de otros lados que no son camas médicas. Poco a poco se van complicando las cosas y hay muchísimas operaciones que no se están pudiendo hacer", aseguraba Carballo.

El doctor Carballo explota contra Fernando Simón y Salvador Illa

El momento de máxima tensión se ha desencadenado cuando Ana Rosa le ha preguntado a Carballo por Fernando Simón: "Hemos sido líderes en la primera, segunda y tercera ola de números negativos, ¿cuántos muertos encima de la mesa hay que poner?".

Para Carballo es incomprensible la inacción del Gobierno mientras el número de casos se dispara en nuestro país: "La actitud de esperar y ver, así lideramos ranking mundiales y es una lástima".

Especialmente dolorosas son las palabras que ha pronunciado Carballo cuando le han hablado de la cepa inglesa y la actitud de Simón al respecto: "Me sorprende el doctor Simón, que debe ser la única persona no preocupada por la variante inglesa y podemos tener un problema muy serio como Irlanda del Norte o el que está teniendo ahora Dinamarca".

En ese momento, Carballo, ya desatado, ha pedido la dimisión de Fernando Simón: "Lo mejor que puede hacer es irse ya, no ha dado una derecha. El problema no es que te equivoques, es no preparar al país para el qué pasaría si... ¿cómo está abierto Gibraltar con la que está cayendo? ¿Qué pasaría si la variante británica estuviese aquí?".

Sin pelos en la lengua, ha acusado a Simón de no preparar a España para la que se avecina: "No prepara al país, estás para eso, eres el director del Centro de Coordinacion de Alertas y Emergencias Sanitarias".

Unas duras palabras que ponen en cuestión la gestión de la tercera ola de la pandemia por parte de Fernando Simón.