Matías Prats se emociona al recordar junto a Mónica Carrillo a un compañero y amigo: "Se marchó de este mundo"

Una de las parejas más conocidas de los informativos de nuestro país es la formada por Mónica Carrillo y Matías Prats. Los presentadores están al mando de 'Antena 3 Noticias' desde hace más de una década y durante estos años no han dejado de regalar momentos para el recuerdo. Uno de los últimos ha tenido lugar cuando ambos estaban recordando un momento histórico de la televisión y Matías se ha emocionado ante el recuerdo de un compañero de profesión muy especial.

Este viernes, la pareja acudía al programa de Cristina Pardo e Iñaki López, 'Más vale tarde', para recordar la histórica retransmisión en directo que realizó Antena 3 durante el 11-S. Una visita que aprovecharon para celebrar los 13 años que cumplen como pareja televisiva y en la que Mónica tuvo unas bonitas y emotivas palabras hacia su compañero. "Estamos ante el mejor narrador de noticias y de eventos de nuestro país. A nivel de comunicación es justo reconocérselo y hacerlo en vida", le decía a Matías.









Matías Prats se emociona en directo en 'Antena 3 Noticias'

Este sábado, tanto La Sexta como Antena 3 se han volcado en recordar los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, haciendo hincapié en la cobertura que realizó Matías Prats en directo durante varias horas, acompañado de Ricardo Ortega, el corresponsal de la cadena en Nueva York.

Durante el recuerdo de este momento en el telediario, la pareja de presentadores ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo vivido hace 20 años y Matías se ha sincerado sobre sus recuerdos de aquel día y como lo vive dos décadas después. "Llego a la conclusión de que el que he cambiado he sido yo con el paso del tiempo. Tengo las emociones más a flor de piel y cuando llega esta fecha, cuando se acerca, se aproxima, lo primero que haces es pensar en las víctimas, casi 3.000 víctimas", comentaba, y le decía a Mónica, "tú sabes cuantos niños dejaron huérfanos aquellos padres, cuando hermanos, cuando hijos perdieron la vida".

Llegaba entonces el momento más emotivo de la conversación, cuando Prats recordaba al compañero que fue sus ojos en Nueva York durante las horas que estuvieron en directo. "Entre ellos la persona que estuvo conmigo en aquella transmisión, mano a mano fue quien me alumbró, quien me dijo por donde teníamos que ir prácticamente, que fue Ricardo Ortega".

Matías se emocionaba y se atrevía a contar cuando falleció su compañero de profesión. "Ricardo perdió la vida tres años después de los atentados del 11-S en circunstancias dramáticas, fue tiroteado en Haití. Es tanto "Ricardo la otra torre, qué pasa Ricardo, qué es lo que está sucediendo. Ricardo me viene a mi, me acuerdo mucho de él y me emociona su pronta despedida, se marchó de este mundo con 38 años".

Mónica miraba con admiración y visible emoción a su compañero y cerraba el momento diciendo: "El rendido homenaje a Ricardo y enhorabuena por esa transmisión que no fue nada fácil".