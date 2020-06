'MasterChef' ya tiene finalistas y da una cura de humildad a José Mari

A pesar de los inconvenientes, dificultades, medidas de seguridad, y cuarentena de por medio, 'MasterChef 8' ya tiene a sus finalistas. A falta de solo dos programas Alberto, Andy, Iván, Ana, Luna y Jocsé María se enfrentaban en varios duelos directos con el objetivo de alcanzar la final que se celebrará el próximo lunes 6 de julio.

El programa comenzaba con un bonito recuerdo para Juana, la concursante que abandonaba desboradada los fogones del concurso durante la última semana. Dejando los sentimentalismos a un lado era el momento de enfrentarse a la primera prueba. Una prueba transcendental ya que el mejor de la misma se convertería automáticamente en finalista. Para motivar a los concursantes, los jueces les pusieron a la vista las chaquetillas de finalistas que vestirían si conseguían ser los mejores. Tan cerca y tan lejos.

No todos partían en esta entrega con la misma condición, ya que tanto Ana como Luna vestían directamente el delantal negro que las llevaba a la prueba de eliminación, ya que la anterior semana habían ayudado a Andy durante la prueba de eliminación de esa gala, cambiando considerablemente el destino de la misma.

La primera sorpresa de la noche llegaba pronto y relacionada con la final. A diferencia con el resto de ediciones, en esta ocasión será una final a tres en vez de a dos.

La encargada de apadrinar esta prueba era Paz Vega, una de las concursantes destacadas de 'MasterChef Celebrity'. El objetivo de la prueba era hacer una réplica de un plato de tres estrellas Michelín que había sido elaborado previamente por Jordi Cruz, todo ello en 90 minutos. No fue una prueba fácil, ya que terminó superando a la mayoría de los aspirantes.

Tras la valoración de las muestras por parte de cuatro importantes críticos españoles y los jueces, tocaba conocer quien sería el primer finalista de la edición. Las críticas fueron principalmente para José Mari y Luna, también para Iván y Alberto, así que la decisión quedaba entre los dos mejores platos que eran los de Ana y Andy: "El mejor en esta prueba, y que por tanto se va a poner su chaquetilla, es... Ana", decían los jueces haciendo pasar la joven del delantal negro a la chaquetilla de finalista en segundos: "Es un sueño elevado a la undécima potencia, poquito a poco lo voy consiguiendo y nunca lo hubiese imaginado", decía emocionada la finalista.

La prueba de exteriores los aspirantes viajaban al Soto de Mozanaque donde tenía que preparar un menú de cuatro platos diseñado por el prestigioso chef Eneko Atxa. Los aspirantes debían cocinar una sopa de centollo con mantequilla de carcasas y tartar de remolachas, entre otros platos, para 36 cocineros solidarios que han ayudado a la sociedad en la crisis.

Ana, por ser la mejor de la primera prueba, podía elegir equipo, eligiendo ir con José María y Andy, dejando juntos a Iván, Luna y Alberto. Según Andy, lo hacía para seguir la estrategia de José María, y sabiendo que ella estaba salvada, boicotearles y mandarles a la prueba de eliminación. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", le ha respondido Iván.

Sin embargo, también ha habido sorpresa porque Jordi Cruz ha avisado de que el veredicto iba a ser individual, y no grupal. Los ganadores de la prueba se convertirían automáticamente en finalistas. Los menús llevaban el límite a todos, especialmente a la propia Ana que le llegaba a decir a Jordi Cruz que "no funciona con tanta negatividad".

Pese a todo, la lentitud de ambos equipos ha hecho que los platos no hayan salido perfectos, e incluso algunos ni tan siquiera han podido salir. Pero al final, los jueces han querido valorar el enorme trabajo que todos han hecho, siendo menos personas en cocina de lo que habría sido ideal. Al final, Iván, Luna y Alberto han ido a la prueba de eliminación, y también Jose María. Sólo Andy se ha convertido en el segundo finalista, con la felicitación de Jordi Cruz por su trabajo. "Te has ganado tú solito la plaza en la gran final", le exclamaba Jordi Cruz al autodenominado 'Rey de los postres'.

De esta manera la prueba de eliminación se juagaba entre Iván, Luna, Alberto o José María sabiendo que uno de ellos cuatro iba a quedarse fuera de la final, a las puertas de la misma. El repostero Pol Contreras les ha pedía replicar una de sus cuidadas elaboraciones basada en el chocolate. Y el nivel de dificultad ponía en aprietos a todos. Ante esta situación los jueces pedían a Andy que bajase a mostrar cómo realizaba el helado de chocolate con nitrógeno líquido, los aspirantes en la prueba avanzaban y sufrían, sobre todo Luna y José Mari. Iván y Alberto, sin embargo, hasta se han permitido jugar con el tiempo.

La decisión, por lo tanto, estaba clara entre Luna y José Mari. Los jueces hacían finalistas a Iván y a Alberto que subiesen a la pasarela, tras alabar sus postres, explicándoles que se jugarían las dos chaquetillas con Andy y el que salvasen de la última decisión. Y en esa última decisión, el eliminado ha sido José María.

José Mari se queda a las puertas de la final de 'MasterChef'TVE

"Estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, otra vez será, quizá pueda ir la edición 'Celebrity' y ganar. Esta experiencia es la mejor que he vivido en mi vida y la magia que transmitís, lo mejor que he vivido", decía el expulsado, que sin su pin de la inmunidad con el que ha estado especulando toda la edición no ha podido salvarse. Algo muy celebrado por la audiencia después de algunos gestos que no han gustado nada por parte del concursante balear, entre ellos el boicot que incitó para expulsar a Michael.

