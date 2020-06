Juana no puede con la presión y se queda las puertas de la semifinal de 'MasterChef'

Tras su última emisión, la octava edición de 'MasterChef' se queda a solo dos programas de su final. Cada fallo cuenta, y puede ser el último, tal y como se ha demostrado en la última entrega, que ha decidido quienes son los semifinalistas: Luna, Ana, Alberto, Jose Mari, Andy e Iván.

Los aspirantes subieron un escalón en el nivel de sus preparaciones, y el alto ritmo de la noche terminó con Juana expulsada que no pudo seguir el ritmo y acabó pagando caro la desventaja de su edad, y el desconocimiento de algunos platos.

Juana se derrumba en plena prueba: "Me rindo"

La primera prueba contó con Florentino Fernández, futuro concursante de 'MasterChef Celebrity', como invitado. En esta prueba, los aspirantes recibían en una table pedidos de distintos platos como si de comida a domicilio se tratase. Tanto el jurado, como Flo, podían pedir lo que quisieran y los aspirantes ajustarse al plato y al tiempo estipulado a cada uno de ellos.

Esta prueba supuso una exigencia para los concursantes que fueron todo el rato a contrareloj. Esto pasó factura a Juana, que con su edad tuvo que enfrentarse a un ritmo frenético y a unos platos de los que tenía poco conocimiento. De esta manera, el trabajo se le fue acumulando, junto a los preparados y los pedidos. Finalmente, la veterana aspirante terminaba derrumbándose y rompía a llorar: "Como son cosas que no conozco, me acelero de una manera que no puedo. Es la primera vez en mi vida que me rindo. En mi vida me he rendido con todo lo que me ha pasado pero esto me ha superado", explicaba Juana entre lágrimas.

Pepe Rodríguez, ante la situación, intentó ayudarla a remontar: "Juana no te has rendido. No te quiero ver así porque me destrozas. Eres la mujer más dura que hemos tenido aquí", le decía mientras que sus propios compañeros le intentaban ayudar a levantar el ánimo. Se pudo medio reponer a la situación, pero la sensación no podía ser peor: "Ha sido casi la peor vez que lo he pasado en mi vida. Me estaba superando todo mucho".

Pepe Rodríguez y Flo intentan animar a Juana tras derrumbarse en 'MasterChef'TVE

Juana es finalmente expulsada a las puertas de la semifinal

En la prueba de exteriores de esta entrega, los aspirantes viajaron hasta la sede de Cruz Roja en Madrid, para hacer 150 menús para personas con dificultades a los que esta organización ayuda. El invitado en esta prueba fue el diseñador y jurado de 'Maestros de la costura' Lorenzo Caprile.

El diseñador se encargó de dar caña a los aspirantes, e incluso a los propios jueces por no meter presión a sus concursantes. Finalmente se enfundó también una chaqueta y ayudó a los aspirantes a emplatar para que los pedidos estuvieran listos a tiempo.

El equipo azul formado por Iván, José Mari, Andy y Juana eran los perdedores de la prueba de exteriores, por tanto Luna, Ana y Alberto, pasaban a la semifinal tras ser los ganadores en la elaboración de las 150 comidas en la sede de la institución humanitaria. Tras varias semanas especulando con el privilegio, por fin José Mari utilizaba su pin de la inmunidad para pasar a la semifinal junto a Iván, que era el mejor valorado en la prueba de eliminación.

Los peores en esta prueba de eliminación, dedicada a hacer postres, eran Andy y Juana. El abogado tuvo la suerte de contar con la ayuda de Luna y Ana que le avisaron antes de que cometiese un error que pudo costarle la expulsión. Esto no gustó a Jordi González, que mandó directamente a la prueba de la eliminación de la próxima semifinal a ambas aspirantes, que muy bien deben hacerlo en la primera prueba para que el juez catalán reconsidere esta decisión.

Así que la más perjudicada de todo esto fue Juana que volvió a verse superada con la prueba mostrando que la repostería era uno de sus puntos flojos: "Un desastre, se me han quemado las almendras, tantas elaboraciones se han notado mucho los 75 años y que soy mala pastelera. Me he acelerado de una manera imposible", decía antes de entregar su plato a los jueces y después de que se le cortara la nata en varias ocasiones.

"El problema de Juana es el tiempo, si te doy más tiempo lo haces tranquilamente", intentaba animarle Pepe Rodríguez. "Tiene muchísimo mérito verte correr, no te ha dado tiempo pero está muy bueno", destacaba Samanta Vallejo Nágera. "Das la sensación de que no eres capaz de hacerlo y yo creo que sí" añadía Jordi Cruz.

Finalmente, la veterana aspirante era la expulsada, algo que provocaba las lágrimas en sus compañeros, mientras que los jueces admitían que juana "les había robado el corazón". A pesar de todo, la expulsada se marchaba muy contenta con su paso por el programa: "Para mí 'MasterChef' ha sido como una segunda juventud, todo ha sido extraordinario. Estoy encantada y estoy muy agradecida. Me voy muy contenta, he vivido muchas cosas, he viajado muchísimo, he tenido momentos emocionantes".

