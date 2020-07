María Pombo muestra sin miedo las primeras secuelas de su tratamiento contra la esclerosis múltiple

Es habitual encontrarse en las redes sociales que los denominados influencers muestren el lado bueno de la vida, fotografías de ellos siempre guapos, viajando, con productos que la mayoría de humanos no se pueden permitir y viviendo una vida del todo envidiable. Sin embargo, María Pombo, con solo 25 años ha decidido dar un paso adelante.

María es una de las influencers con más éxito del panorama español. Con su más de un millón y medio de seguidores en redes sociales, sus publicaciones tienen un gran caché, y los productos con los que aparece suelen agotarse con facilidad. Según algunas fuentes puede cobrar unos 4.000 euros por publicación, y hasta unos 10.000 euros por ser la imagen de un producto o aparecer en un photocall.

Su vida está marcada por la exposición pública. Sus seguidores han podido verla viajar, disfrutar de sus amigas y familia, enamorarse y casarse con Pablo Castellano. Además ha confirmado recientemente una gran noticia, que está esperando un bebé junto a su pareja.

Sin embargo toda esta vida que todo el mundo quisiese para sí mismo se ha encontrado con un bache. La joven decidía hacer público que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad que también sufre su madre. "No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", confesaba a todos sus seguidores tras realizarse unas pruebas médicas.

La valentía de María Pombo al dar visibilidad a los efectos secundarios de su tratamiento

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a más de 50.000 personas en España y cada año se detectan 2.000 casos nuevos. La situación de la influencer tiene la particularidad de haber sido detectada durante sus primeros meses de embarazo. Por esa razón, la joven ha comenzado una terapia menos agresiva y alternativa que no ponga en peligro la salud del bebé.

La influencer continúa con su ritmo habitual de vida, mostrando sus productos y sus viajes a todos sus seguidores. Sin embargo, lejos de ocultar todo lo relacionado con su enfermedad, Pombo ha decidido mostrar cada paso que de respecto a su esclerosis múltiple para dar visibilizar a una enfermedad que no tiene actualmente cura pero que sin embargo con medicación y buenos hábitos se puede controlar.

Así ha decidido publicar a sus seguidores todo lo referente a esta dolencia. Así informaba que comenzaba un nuevo tratamiento alternativo durante el embarazo y que después explorarían otras vías. De momento la joven de 25 años se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la playa de las que buena cuenta está dejando en sus redes. Sin embargo este nuevo tratamiento ha provocado unos efectos secundarios en la influencer. Ha sido en una de sus storys de Instagram donde María ha pedido consejo a alguien que pueda estar en su situación para la reacción que le ha dado la medicación: "Esta es la marca que se me queda después de la medicación. ¿Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema o solución que le vaya bien?", preguntaba la joven pidiendo consejo.

"Me lo tengo que poner cada quince días. Esta vez me lo he puesto en la pierna, que es donde me lo han recomendado por el embarazo, pero también puedo ponérmela en el brazo o en la tripa", explicó al iniciar el proceso.

Sobre estas secuelas ya avisaba la propia Pombo en algunas de sus publicaciones: "Lo único que puede pasar es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos". Algunas fuentes consultadas indican a este medio que la medicación que está podría estar utilizando María se trataría de lo que en farmacia llaman una inyección en forma de pluma, habituales en tratamientos en enfermedades neurodegenerativas y reumatoides, que se aplican los propios pacientes y que en ocasiones pueden generar las marcas que ha mostrado la influencer en redes, un acto muy valiente, que dado su posición de personaje público seguro que puede ayudar a más de una persona.

