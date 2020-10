María Patiño pide perdón a Isabel Pantoja en 'Deluxe' por atacarle cuando no sabía que estaban en directo

La presentadora de 'Sábado Deluxe' de esta semana, Martía Patiño, ha tenido que pedir disculpas durante el programa a la cantante Isabel Pantojapor las palabras que se le escapaban cuando estaban a punto de marcharse a publicicad tras la entrevista a la tonadillera y a su hijo, el DJ Kiko Rivera. Las palabras que este sábado ha pronunciado Kiko Rivera en riguroso directo en 'Sálvame Deluxe' sobre la actual situación que vive él y su pareja, Irene Rosales, ha hecho que la cantante flamenca entre en directo al programa que lidera la franja horaria de los sábados a la noche.

Isabel Pantoja se ha sentido muy mal después de las desgarradoras palabras de su hijo, quien ha contado con todo lujo de detalles la mala vida que lleva y el tipo de cosas que le ha traído el ocio nocturno, donde principalmente él trabaja como DJ. "Me has dejado sin palabras. Yo no sabía que estabas así de mal“, le ha dicho Isabel Pantoja en directo a su hijo.

Lo que ha molestado a Isabel Pantoja

Aunque ha admitido sentirse molesta por haberse enterado por la televisión y no directamente por su hijo previamenteme, ha aprovechado la llamada telefónica para criticar a su hijo Kiko Rivera, al considerar que sus problemas personales en el contexto en el que nos movemos no son tan importantes. “Se están muriendo millones de personas por la pandemia. Lo tuyo no es importante”, le ha dicho Isabel Pantoja a Kiko ante la atenta mirada de todos los colaboradores.

Aun así, Isabel Pantoja ha contado que en los últimos meses había notado más distante a su hijo, pero creía que se debía a la falta de trabajo que en la actualidad tiene Kiko Rivera por culpa de la pandemia. "No le he desgastado de milagro de tantos besos y abrazos. También ha dejado muy claro mi hijo que yo no sabía nada. Si a nadie de la familia él no le ha contado absolutamente nada de lo que le estaba ocurriendo… Yo lo he llamado por teléfono a diario y no me lo cogía. ‘Pues estará grabando’, pensaba“, ha dicho a Isabel Pantoja a María Patiño.

Disculpas aceptadas

Con María Patiño precisamente ha tenido este sábado Isabel Pantoja un encontronazo, después de que en la publicidad esta le llamase a la cantante "egoísta". Aunque no se ha escuchado en directo, lo cierto es que el audio sí que estaba registrado y por eso ha preferido ser María Patiño en querer explicar lo ocurrido y en pedirle perdón tras la vuelta publicitaria.

“No te preocupes María. Yo no me he sentido aludida por lo que has dicho. Yo no soy una madre egoísta ni muchísimo menos. Entre otras cosas porque le he dado a mi hijo todo lo que he podido y más“, le ha contestado la cantante, quitándole hierro al asunto.

