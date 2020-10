La monumental caída de María Patiño en el directo de 'Socialité': "Esto no lo podéis sacar"

Este fin de semana María Patiño ha quitado el protagonismo a Las Campos y ha acaparado toda la atención de los espacios de Telecinco. Todo comenzó el sábado cuando la periodista de 'Socialité' se cayó grabando un reportaje con su perro. Dada la repercusión de la caída, tanto en el plató como en las redes sociales, el formato estuvo recordando las imágenes de la periodista todos los días, hasta compartir el vídeo completo en la entrega especial emitida por el Día de la Hispanidad.

Antes de dar paso al reportaje, Javier Hoyos entró en el plató con la coprotagonista de la historia, Beige, la mascota de la colaboradora de 'Sálvame'. "Lo que ocurrió es impactante y va a hacer historia de la televisión", adivirtió el reportero antes de hacer pública uno de los momentos más vergozosos para Patiño.

Tal y como se pudo ver en las imágenes, Patiño se reunió con Antonio Lance, adiestrador canino, para aprender a entrenar a Beige. La primera lección consistía en enseñar a su perrita cuando sentarse y a acudir a su llamada. "Estoy enamorada de mi perra, venimos del mismo sitio, de la aldea de mi madre", comentaba la presentadora muy ilusionada.

Fue entonces cuando, muy emocionada por pasar tiempo con su mascota, la presentadora comenzó a correr junto a Beige, una decisión que marcaría un antes y un después en su imágen mediática. Tras dar unos pasos, su tobillo izquierdo falló y se dobló, lo que provocó que perdiese el equilibrio y se cayera de bruces contra la acera.

"¡Ay que me he caído", manifestó Patiño. "Me he hecho daño", confesó mientras intentaba reincorporarse. "¿Lo has grabado? Pero escúchame, esto no lo podéis sacar, eh", pedía la comunicadora a su cámara, Jorge Moreno.

Después de recuperarse, al reaparecer en el programa, Patiño enseñó a sus espectadores las heridas que le habían aparecido tras el golpe. "Fue un susto enorme. Estoy bien, no me pasó nada pero me podía haber hecho un esguince", concluyó, dejando claro que todo se había quedado en un susto.