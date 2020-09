Isabel Pantoja se harta de Edurne y la corta en directo: "¿Tú no te enteras que aquí son niños?"

Los enfrentamientos entre Isabel Pantoja y Edurne por sus diferentes valoraciones se están haciendo ya algo habitual en 'Idol Kids'. La madrileña, considerada la miembro del jurado más estricto, intenta con mucho esfuerzo seleccionar a los mejores, mientras que Pantoja se derrite con los más pequeños y es incapaz de verles sufrir y darles un "no", ya que opina que es injusto valorar negativamente a los niños.

En la última entrega volvió a suceder. Ante los comentarios negativos de Edurne a una concursante, Isabel Pantoja la miraba de reojo mientras ponía malas caras. Finalmente, la tonadillera se hartó y saltó: "¿Tú no te enteras que aquí son niños? Que tiene once años, chiquilla…", exclamó.

La reacción de su compañera dejó muy cortada a Edurne, dado que no se esperaría que Pantoja se dirigiera a ella con esa actitud. Además, su comentario pudo haber influido en su voto, ya que la cantante acabó dando su voto verde al concursante. En todos los programas que lleva la temporada, se ve a una Edurne incómoda por los constantes ataques de su compañera, tanto que, en la entrega de la semana pasada, la artista reconoció que parecía la mala.

Sin embargo, durante otros momentos del talent, todos los miembros del jurado parecen tener una muy buena relación, incluso ambas artistas. "Isabel es un cielo, muy trabajadora y se ha entregado al 200. La vamos a ver como nunca antes, ha bailado, ha cantado, se ha reído, se ha emocionado… Lo ha dado todo con los niños", afirmó Edurne.

"Si algo no me cuadra se me nota enseguida, y de verdad que todo ha ido muy bien con ella. No he visto ninguna excentricidad por su parte. Ninguna mala palabra, ningún gesto feo, al revés, es muy amable con todo el equipo y con los niños. Trabajar con ella es facilísimo, yo me llevo genial con ella. No puedo decir otra cosa", agregó, dejando claro que, a pesar del "Rojo Pantojo", se tienen mucho aprecio.

Carlos Jean apoya a Edurne ante las quejas de la tonadillera

"Yo todos los verdes que pueda dar, los voy a dar", declaró Isabel Pantoja a pesar de las quejas del equipo de 'Idol Kids'. "Pero, ¿Por qué eres así?", le preguntó Carlos Jean algo desesperado. "Tu objetivo es que pase todo el mundo, Santa Isabel", agregó el músico. "Verde, verde, verde como la albahaca...", cantó la tonadillera para contestar a su compañero.