María Patiño, decidida a dejar las cámaras tras vivir uno de sus peores momentos: "No lo he hecho bien"

María Patiño se ha convertido en una de las personajes televisivas más cotizadas de nuestro país. Desde sus inicios en Antena3 como reportera, la periodista de origen gallego (aunque se crió en Sevilla), ha ido adquiriendo cada vez mayor reconocimiento, pasando a ser tertuliana del corazón primero en el programa extinto 'Dónde estás corazón' y luego, ya en Telecinco, en 'Sálvame'.

Su gran oportunidad como presentadora fija llegó con 'Socialité' los sábados y domingo de 13.30h a 15h, tarea que compagina con sus apariciones en las tardes de Mediaset. Pero como sucede en personas que logran un gran éxito en su faceta profesional en los medios de comunicación las dudas aparecen casi de manera crónica. ¿Cuánto tiempo estaré en la cúspide? ¿Cansaré al público? ¿Dejarán de confiar en mí?

Parece que esas dudas han vuelto a aparecer en María Patiño, después de que en la edición de este jueves, 5 de agosto, en 'Sálvame' se hayan dado a conocer los test de coeficiente intelectual que el programa líder de las tardes en televisión realiza a sus colaboradores de manera periódica.

Una particularidad en el caso de la presentadora es que nunca se había sometido a test, por voluntad propia. Siempre se había negado... hasta este año. Y los resultados no han sido satisfactorios para la periodista. Y es que quedó la última entre sus compañeros, con un coeficiente intelectual de 101. Tal y como apuntaban en 'Sálvame', se trata de la cifra más baja desde que se tienen registros en el espacio de Telecinco, allá por el año 2012.

La propia Patiño confesaba que este tipo de pruebas la ponen muy nerviosa, excusándose de esta forma si los resultados no eran buenos: “Yo soy muy exigente, estaba nerviosa y no lo he hecho bien. Espero que este resultado no afecta a mi futuro", manifestaba a sus compañeros de 'Sálvame'.

Tras conocer los resultados del test de coeficiente y arrojar ese 101, María Patiño se mostró en shock. Tanto es así que llegó a realizar una afirmación que a muchos sorpendió: "Hasta que no mejore, no me pongo delante de las cámaras".





Fue tal la tristeza que mostró la presentadora de 'Socialité', que la dirección de 'Sálvame' se tuvo que comprometer con ella en repetirle la prueba en septiembre, una vez que regrese de las vacaciones estivales. ¿Mejorará sus resultados? ¿Si no mejora la cifra dará realmente el paso de abandonar la televisión?

Tampoco mejoró su autoestima tras conocer el comentario que realizó la colaboradora Alba Carrillo sobre el coeficiente de su compañera en Mediaset. Y es que la expareja de Fonsi Nieto o Feliciano López, le enviaba un recado desde el programa 'La última cena', una de las ofertas de Telecinco este verano.





"¿Esta señora es más lista que la media? Me ha sorprendido, la verdad", comentaba entre risas la modelo. Cabe recordar en este punto que la relación entre Carrillo y Patiño no es de las mejores, después de que esta última le afeara sus críticas a los reporteros del corazón: “ La enemistad entre ambas surgió a raíz de que la presentadora de 'Socialité' criticase a Carrillo por unas desafortunadas palabras con los reporteros del corazón. "Hasta que no me pida perdón, la que tiene que mirar por encima del hombro soy yo, bueno ya la miro por encima del hombro, vaya", manifestaba la gallega en 'Socialité'.