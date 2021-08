Una colaboradora de 'Ya es Mediodía' sentencia a 'Socialité' por su guerra con Iker Casillas: "Muy dañinos"

Hace unos días, la reportera de 'Socialité', Silvia Álamo, protagonizó un directo muy desagradable. El exportero Iker Casillas le increpó por su presencia en el pueblo del guardameta y varios vecinos manifestaron su molestia por la presencia de la reportera y el cámara para elaborar dicho reportaje.

El pasado domingo, Álamo relató en primera persona en el programa cómo vivió aquel incómodo momento que vivía con Iker y sus vecinos. "Fue muy desagradable, iban a por nosotros, tuvimos que irnos corriendo. Cuando me monté en el coche rompí a llorar por la tensión vivida". El cámara, llamado Alejandro, explicó que él también vivió instantes muy complicados. "Estábamos muy incómodos, no sabíamos lo que nos iba a pasar, veíamos volar objetos hacia donde estábamos nosotros".





Tanto Silvia como Alejandro explicaron que Casillas no hizo nada para frenar el ataque que estaban sufriendo por parte de sus vecinos. "Él se limitaba a grabar lo que sucedía y subirlo a redes sociales para jactarse".

Una colaboradora de 'Ya es Mediodía', contra la reportera de 'Socialité'

Después de esta polémica, ha sido la colaboradora de 'Ya es Mediodía' y expareja del tenista Feliciano López, Alba Carrillo, quien ha cargado muy duramente contra el 'Socialité'. Ha sido este mismo lunes cuando el espacio de Telecinco ha comentado lo sucedido con el exportero del Real Madrid y Alba Carrillo no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de la reportera del programa.

"Es verdad que esto es muy reprobable, esto no está bien bajo ningún concepto", ha comenzado diciendo la colaboradora. "Pero también hay que entender cómo es la vida de los pueblos. Hay que dejar tranquila al a gente, dejarla descansar", ha defendido.

"A mí a veces me han perseguido, y la gente no tiene por qué aguantar que estés cinco horas preguntando y molestando. No se deben tirar bandejas, por supuesto, no vamos a hacer aquí apología de la violencia, pero también a veces la gente va a refugiarse en su entorno, en su pueblo, con su gente, y no tienen que aguantar que vaya la gente allí a molestar", ha continuado Carrillo.





A pesar de las protestas de varios colaboradores, Alba Carrillo ha continuado con su discurso y ha preguntado: "¿Qué hace, deja de ir al pueblo que es donde quiere estar?".

"Él va buscando estar con su familia y amigos, y no tiene por qué aguantar esto. Entiendo que los defendáis, pero a veces los reporteros son muy dañinos. Lo siento, lo tengo que decir. A mí me han hecho muchísimo daño. A veces están pasando un mal momento personal y te están machacando y te están hiriendo", ha revelado la colaboradora de 'Ya es Mediodía'. "Por mucho que sean compañeros, no son ningunos santos", explicaba la colaboradora.

El presentador sustituto de Sonsoles Ónega, Marc Calderó, no se ha quedado de brazos cruzados y ha salido en defensa de sus compañeros: "Entiendo que a veces estáis en el otro lado, pero por favor, que son nuestros compañeros". A las protestas de Alba Carrillo se ha unido también Rosa Benito, quien ha asegurado que "a veces provocan porque lo que más vende es la pelea y no las cosas bonitas".