María Patiño se cuela en política con su particular resumen sobre la carrera de Pablo Iglesias: "No tiene..."

El histórico líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se coló el pasado viernes en 'Viernes Deluxe', después de que la presentadora del programa, María Patiño, fuese preguntada por su opinión sobre el político de izquierdas.

Pablo Iglesias dijo adiós a la vida política el pasado mes de mayo, después de que Isabel Díaz Ayuso consiguiese la victoria en las elecciones de la Asamblea de Madrid. Minutos después de confirmarse la victoria de la candidata popular, Iglesias comparecía en la sede de Podemos para anunciar su retirada, que para muchos comenzó en el momento que dijo adiós a su cargo de vicepresidente del Gobierno.

Días después de que Isabel Díaz Ayuso anunciase el adelanto electoral, tras romper con Ciudadanos en el Gobierno de la Puerta del Sol, Iglesias publicaba un vídeo en el que informaba de su decisión de dejar atrás su cargo de vicepresidente del Gobierno para concurrir en las elecciones madrileñas por Unidas Podemos e intentar así un impulso de la izquierda ante unas encuestas que afirmaban una victoria amplia del Partido Popular.

Los madrileños se enfrentaron a una tensa campaña electoral marcada por los continuos ataques de la izquierda a las políticas de Isabel Díaz Ayuso y por el cruce de declaraciones, que se silenciaron con el veredicto de las urnas, que dejó a Ayuso a tres escaños de conseguir la mayoría absoluta.

Tras su marcha, Iglesias no ha reaparecido públicamente, más allá de una charla en un curso universitario. Su presencia en los medios de comunicación se ha limitado a la famosa imagen que se publicó días después de su dimisión, en la que se le podía ver con el look cambiado, dejando atrás su famosa coleta.

Más allá, Iglesias no se ha pronunciado sobre ningún asunto, e incluso no acudió a la última asamblea de Podemos en la que fue elegida su sustituta, Ione Belarra. Eso sí, se ha conocido que Iglesias se reincorporará a las aulas como profesor en los próximos meses.

El análisis de María Patiño sobre Pablo Iglesias

Pero este viernes Iglesias ha reaparecido en la primera línea televisiva de la mano de la opinión de María Patiño, que tras las preguntas de sus compañeros no ha dudado en dar su opinión sobre el que hasta no hace mucho tiempo era la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. "El que diga que hay una democracia en Venezuela es que no tiene cultura", ha señalado la reportera de 'Sálvame'.









Estas declaraciones se produjeron después de que Fabiola Martínez fuese, ex pareja de Bertín Osborne, fuese preguntada por el histórico líder de Unidas Podemos: "Mi conflicto con él siempreha sido como mentía sobre mi país -Venezuela-. Yo llevo muy mal la mentira. Cuando él defendía que era un ejemplo de democracia cuando se veía que no".