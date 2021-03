Manipulación en el programa de Jesús Cintora para atacar a Ayuso: subtitulan algo que no dice una turista

La campaña mediática en contra de Isabel Díaz Ayuso continúa al calor de las próximas elecciones del 4 de mayo. El programa de Jesús Cintora en TVE, muy criticado este lunes por un rotulo en el que destacaban "desfase de turistas en Madrid" con imágenes de playas del Mediterráneo. Pero la burda manipulación en el programa de Cintora no quedaba ahí.

En el mismo programa, un reportero salía a la calle para preguntar a los turistas los motivos por los que habían decidido venirse a España en plena pandemia. Una de las jóvenes, en inglés, dice lo siguiente: "In Spain I feel that yes it's more open than other european countries". Es decir, "En España siento que está todo más abierto que en otros países europeos". Sin embargo, el programa de Cintora decide subtitular del siguiente modo: "Siento que Madrid es una ciudad más abierta que otras ciudades europeas". Es decir, que TVE manipula los comentarios libres de una turista donde se puede llegar a deslizar incluso una crítica al Gobierno - por no imponer controles más férreos en los aeropuertos y fronteras en carretera - para atacar de forma deliberada a Díaz Ayuso.

LO QUE CUESTA CADA PROGRAMA DE CINTORA

Jesús Cintora le sale caro a TVE. El periodista aterrizó en la cadena pública el pasado 16 de noviembre con un espacio informativo al mediodía para plantar cara a Antonio García Ferreras ("Al rojo vivo") en la pelea por la audiencia de centro-izquierda. El tiro parece haberle salido por la culata al ente público. Cintora debutó de manera sobresaliente con 780.000 espectadores pero meses después sus audiencias se sitúan por debajo de la media de la cadena.

El programa llegó con polémica a TVE por la simpatía que Cintora despierta entre los sectores de la izquierda y por ser un informativo subcontratado, algo que según los sindicatos vulnera "distintas leyes" de la Corporación pública. RTVE se defiende diciendo que el programa es "infoentretenimiento", y no un programa informativo al uso.

El pasado 2 de diciembre, Rosa María Mateo señaló en una comparecencia que el coste diario del programa son 43.048,28 euros. El coste del programa de Cintora es muy parecido al que tenía el programa de Javier Cárdenas en prime time, 'Hora punta', programa que fue calificado como de alto coste por parte del Consejo de Administración de TVE.

Sin embargo, el diario "El Mundo" reveló que el coste real por programa es muy superior al anunciado por Rosa María Mateo. Según el periódico de "Unidad Editorial", el coste por programa de "Las cosas claras" sería de 60.000 euros diarios. Es decir, un 33% más de lo anunciado por Rosa María Mateo en su comparecencia. Y, pese al alto coste del programa, la audiencia no parece mostrarse muy partidaria de esta apuesta.

RESPUESTA DE AYUSO

La presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este lunes que Madrid sea "lugar de borrachera" y ha recordado que evitarlas es competencia de la Delegación del Gobierno.

"Están vendiendo Madrid como un paraíso fiscal, dumping fiscal, bomba vírica, y ahora ya como si fuera un lugar de borrachera; habrá borracheras pero no son solo franceses, hay borracheras de personas en las calles que no están respetando las medidas", ha explicado durante su visita al madrileño parque de Juan Carlos I. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la ha acompañado.

Ayuso ha asegurado que la labor de Delegación del Gobierno es impedir estas concentraciones "porque es su obligación, del mismo modo lo es asegurar que todas las personas que entran por el aeropuerto, AVE y otras vías, lo hacen sin contagiar".

Además, ha pedido al Gobierno de la Nación que diga "cuántos turistas franceses han visitado los museos nacionales, como el Prado, cuánto han consumido en los comercios, y luego ya si han bebido o no han bebido, porque eso es estigmatizar al turismo".

"La gente como podéis ver está en la calle, puede seguir con sus vidas con restricciones, pero no están asfixiados económicamente, que es lo que desearía el PSOE en Madrid porque es la única opción que tienen", ha lanzado a continuación.

Ha recordado que, contra su criterio, la Comunidad permanece cerrada "y encima hay toque de queda hasta las 23 horas y los ciudadanos no pueden recibir visitas en las casas". "Díganme qué hacen los ciudadanos, algo tienen que hacer, por lo menos salir... yo estoy en contra de esas imágenes, de aglomeraciones por borrachera, yo no estoy con eso, pero si siguen con restricciones masivas, y esos mensajes, van a trasladar esas borracheras a los domicilios y todavía será más difícil contenerlas", ha concluido.