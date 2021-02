Mamen Mendizábal frena en seco a Ribó en 'Más Vale Tarde' tras su defensa de Hasél: “Es la realidad, alcalde”

La presentadora de La Sexta, Mamen Mendizábal, cortaba en seco al alcalde de Valencia, Joan Ribó, después de que saliese en defensa por sorpresa del rapero Pablo Hasél durante una entrevista este viernes. Y es que precisamente la ciudad del levante es uno de los focos de protestas y violencia ocurridos esta semana en protestas por el encarcelamiento del cantante, que acumulaba varias condenas antes de que la policía le detuviese en la Universidad de Lleida.

Unos altercados que han dejado atrás costes en daños de más de 120.000 euros sólo en la ciudad de Barcelona, así como destrozos en comercios locales de la capital y de las otras grandes ciudades donde se han sucedido las protestas, como Barcelona y Valencia. Además, sólo el pasado viernes los datos arrojaban un total de más de 55 heridos fruto de los enfrentamientos con la policía, así como un total de 19 detenidos, sólo en las dos primeras jornadas.

La sorprendente defensa de Ribó a Hasél

En plena entrevista en La Sexta este viernes, Mendizábal le preguntaba al regidor por los altercados y, sorprendentemente, salía el paso a descatacar a Hasél como una víctima de la supuesta falta de libertad de expresión en España: “Es la primera vez que yo a este señor lo oigo hablar y, por supuesto, no lo he oído nunca cantar”, advertía antes de tiempo Ribó en 'Más Vale Tade'.

En ese momento, el alcalde valenciano califica de perjudicial para la sociedad que finalmente el rapero acabase entre rejas: “Pero a mí me parece que, por desgracia, el no respetar su libertad de expresión nos está llevando a una serie de situaciones que no son precisamente las mejores para una sociedad”. Unas palabras que se asemejan a las pronunciadas el pasado miércoles por el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que alentaba a los manifestantes violentos en Madrid y Barcelona, mientras saqueaban comercios, quemaban contenedores en plena calle y lanzaban piedras a la policía.

El corte de Mendizábal a Ribó en 'Más Vale Tarde'

Por contra de lo que podía esperarse, la presentadora de La Sexta cortaba de cuajo la argumentación de Ribó y le afeó que se amparase en la libertad de expresión para defender a Hasél. “Yo creo que hacemos un flaco favor a la libertad de expresión y a la información si no somos claros, y no podemos seguir diciendo que Pablo Hasél está en la cárcel por libertad de expresión”.

En ese momento, la presentadora se decidía a relatar todos los delitos por los que el cantante se encuentra ahora mismo entre rejas, y que son mucho más que cantar. “Pablo Hasél está en la cárcel por rapear, por enaltecer a ETA y a los Grapo. Pero también por injurias a la Corona, por lesiones, por coacciones, por obstrucción a la justicia y por amenazas”. Concluía Mendizábal con un dardo muy directo: “Esto es la realidad, alcalde”.

ESTO, es lo que tenemos de alcalde de Valencia.



Qué vergüenza. pic.twitter.com/tx4Oymk3Sg — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 20, 2021

No obstante, Ribó parecía rebelarse y seguía discutiendo a la periodista su punto de vista sobre la polémica: “Pues mire usted, yo no lo veo así”. Mamen Mendizábal, lejos de callarse, le replicaba: “No lo digo yo, lo dice la justicia”, concluía.