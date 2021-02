La profecía de Herrera hace tres años sobre Pablo Hasél que se ha cumplido: "Nos vamos a alegrar"

En el año 2017, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, hizo una advertencia sobre lo que le iba a pasar a Pablo Hasél sobre las letras de sus canciones. Una profecía que, efectivamente, se ha terminado por cumplir. Fue inmediatamente después de que el rapero publicara un mensaje en sus redes sociales en el que acusaba a Ortega Lara de ser un "carcelero torturador".

"Es particularmente llamativo que un individuo que se llama Pablo Rivadulla, el rapero de Podemos, Pablo Hasél, haya escrito en Twitter: "Muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara sin haber sido carceleros torturados". Pablito, el amigo de Iglesias, el héroe de Monedero, tienes una condena por dos años por una cosa como esta que escribiste hace poco. Esta ya ha sido denunciada y esta te va a costar otra condena, Pablito", dijo el comunicador en el año 2017.

De hecho, continuó con su advertencia y no se mordió la lengua al hablar de su figura: "No solo eres un miserable, etcétera, etcétera, etcétera, sino además gilip*llas. Vas a ir a la cárcel. Tú vas a ir a la cárcel y los demás nos vamos a alegrar", concluyó el director de 'Herrera en COPE'.

Recordamos que el pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión del rapero para cumplir una pena de nueve meses y un día de prisión que ya le impuso el Tribuanal Supremo en mayo del año 2020 por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona e Instituciones del Estado. No obstante, también el pasado jueves, la Audiencia de Lérida confirmó otra condena para el rapero por amenazar a un testigo de un juicio contra un guardia urbano de Lérida.

El pasado lunes, tras conocerse la sentencia y ante su inminente ingreso en prisión, el rapero se encerró en el edificio del rectorado de la Universidad de Lérida. El martes, decenas de agentes de Mossos d'Esquadra entraron en el inmueble para detenerle.

Los otros ataques de Hasél a las víctimas del terrorismo

No obstante, no se trata del único ataque contra víctimas del terrorismo que ha hecho Pablo Hasél. Otro ejemplo es, por ejemplo, en concejal de Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, al que ha hecho decenas de alusiones, tanto en las redes sociales como en las letras de sus canciones. Uno de esos ataques aún puede leerse en su cuenta de Twitter. Se trata de un mensaje del año 2013 en el que se burla de su asesinato, sobre el que dijo que "apoyaba un genocidio diario, es decir, al capitalismo".

"¿De todos esos asesinados no decís nada hipócritas de mierda?", escribió el rapero.

Las respuestas por aquel entonces, decenas de usuarios ya criticaban sus letras y mensajes. "Pero qué subnormal eres chico, una vida es una vida, tanto defienda el capitalismo o no, y un asesinato no es justificable", decía uno de aquellos mensajes. "¿Tú te lees?", se preguntaba otro usuario. "¿Hablamos de los millones y millones de víctimas de asesinatos a manos de comunistas o ese tema no te interesa tanto?", le atacaba otro.

