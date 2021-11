El mal trago de Carlota Corredera en 'Sálvame' por el que pide cortar la señal: "No me hace gracia"

Olga Moreno y Antonio David Flores han vuelto al centro de la crónica social en los últimos días tras el anuncio de su separación. Desde Telecinco, especialmente en 'Sálvame', están intentando conocer la última hora de la situación que vive la pareja y cuál es la relación actual entre ambos, para lo cual ha recurrido a un testigo cercano de la familia con el que han vivido un delicado momento en pleno directo.

El pasado viernes, Antonio David Flores confirmaba la separación y aseguraba que habían conseguido "destruir un matrimonio", 'culpando' a cierto sector de la prensa de su ruptura. Olga Moreno ha reaparecido tras un fin de semana refugiada en su círculo más cercano y está intentando continuar con su día a día al margen de las noticias que se han sucedido sobre su vida privada en los últimos días.

Y es que tras las declaraciones de su ya exmarido, el nombre de Olga ha sido uno de los más repetidos y numerosas teorías rodean a su ruptura con el padre de su hija Lola. Así, mientras unos afirman que el detonante de la separación habría sido la relación de Antonio David con una conocida reportera de televisión, otros mantienen que fue la ganadora de 'Supervivientes' la que tomó la decisión de romper su matrimonio al descubrir que habría firmado ciertos documentos - confiando en su marido - por los que podría ir a prisión como cooperadora necesaria de un presunto delito de alzamiento de bienes.

La reacción del padre de Olga Moreno ante la separación matrimonial de su hija y Antonio David Flores





Unas informaciones a las que Olga da la callada por respuesta, sin confirmar o desmentir cuál es el verdadero motivo de su separación. Completamente abatida, la empresaria se está apoyando en estos duros momentos en sus amigas más cercanas, volcadas con ella. Se ha podido ver a Olga salir de su negocio completamente muda y dejando claro con su mirada triste y su cara seria, que refleja que no está siendo un momento fácil para ella.

El duro momento vivido en directo en 'Sálvame'

Este martes, Kiko Hernández se ha desplazado hasta Málaga con un equipo de 'Sálvame' para entrevistar en directo a un testigo protegido que estaba dispuesto a hablar de Antonio David y Olga pero la conexión en directo se ha complicado. Sin embargo, la testigo se ha sentido indispuesta debido a distintos mensajes que ha recibido con amenazas y presiones para no hablar. Finalmente ha tenido que abandonar el hotel donde se encontraba junto al colaborador, tapada hasta arriba con una sábana blanca para preservar su intimidad.

Desde el plató, Carlota Corredera ha vivido un duro momento y se ha visto obligada a pedir que se cortara la conexión por el sufrimiento de la testigo. "Por favor, llevaos la señal, a mí no me hace ninguna gracia. Espero que consiga salir con ella del hotel. Acabamos de ver cómo le temblaban las manos", ha dicho Carlota Corredera, pidiendo que por favor se dejara de grabar ese momento tan incómodo en el que la mujer intentaba salir del hotel tapada con una sábana. "Su testimonio ya está grabado y el programa lo tiene. ¿Qué quiere dar la cara? Es su decisión, pero lo que me ha transmitido es una situación que a mí me preocupa esta señora ahora, David", le ha pedido a Valldeperas.

Kiko Hernández sacando a una testigo del hotel tapada con una sábana. El surrealismo de este programa #yoveosalvamepic.twitter.com/r4wGchmEjG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021