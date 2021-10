Carlota Corredera habla claro sobre su papel en la nueva serie de Rocío Carrasco: "Un desgaste muy fuerte"

Carlota Corredera es uno de los rostros más populares de Mediaset con más presencia en los últimos meses, principalmente en Telecinco. Tras su implicación en la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco, la presentadora ha recibido todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Una de las incógnitas sobre su futuro es si se volverá a poner al frente en la segunda parte de la docuserie, una proyecto profesional del que ha hablado claro este domingo.

Corredera ha sido uno de los rostros conocidos del que más se ha hablado a lo largo de estos meses debido a su implicación personal y profesional en el documental de Rocío Carrasco en el que se trató la situación que había vivido con Antonio David Flores y la relación actual con sus hijos.

La presentadora, además de estar en un buen momento personal, no descarta volver a ser madre, eso sí, no de forma biológica: "yo tengo ya 47 años y creo que no voy a ir a un por segundo hijo biológico, pero nunca descartaría ser madre de otra manera". En cuanto a cómo está ahora la presentadora después de pasar una época en la que las críticas han sido las protagonistas en su vida, asegura que: "siempre hay etapas, al final nadie está siempre igual, ahora estoy contenta, he tenido momentos más complicados en verano, pero estoy fenomenal".





La periodista asegura que el programa sigue de duelo por la muerte de Mila Ximénez y esto ha pasado factura en Kiko Hernández, al que le desea una pronta recuperación emocional: "nosotros venimos de una etapa muy complicada, se fue nuestra compañera que la queremos y que es un pilar fundamental. Es que el programa no ha parado, al final es muy duro. Es normal, somos personas aparte de ser profesionales que entretenemos a la gente".

"Kiko ha perdido a dos personas muy queridas por la misma enfermedad, yo lo entiendo, al final nosotros tenemos una responsabilidad por nuestro público y parar es importante, hacer terapia el que la necesita y yo entiendo que Kiko haya petado y necesite su tiempo. Él es muy profesional y volverá cuando esté preparado, que se recupere, le quiero muchísimo", añadía respecto a la situación que vive su amigo y compañero de plató.

Carlota Corredera se pronuncia sobre su vinculación a la nueva docuserie sobre Rocío Carrasco de Telecinco

Además, ha hablado sobre la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y la posibilidad de formar parte del nuevo programa que está preparando Mediaset en el que se emitirán los nuevos capítulos. "Este ha sido mi año más importante profesionalmente, me ha costado un desgaste muy fuerte. No os puedo contar nada del documental. No sé si me voy a poner al frente, en la televisión no se puede dar nada por hecho nunca", ha explicado Carlota Corredera.