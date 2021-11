Un colaborador de 'Sálvame' se derrumba en directo y amenaza a un compañero: "Lo va a pagar caro"

Este lunes, 'Sálvame' ha encendido las luces de su plató pese a ser festivo. Nuria Marín se ha encargado de coordinar el formato y los colaboradores han acudido a la cita que tienen con la audiencia. Sin embargo, hay uno de ellos que seguro que se ha arrepentido de acudir a Mediaset. Se trata de Alonso Caparrós, que ha abandonado el plató entre lágrimas tras un encontronazo con Laura Fa.

La periodista ha dejado entrever que su compañero podría haberle sido infiel a su mujer. Indignado y dolido por ese comentario, se ha marchado. Pero antes, ha lanzado una seria advertencia. "Hay dos partes en mi vida fundamentales. Una es la que está descrita en entrevistas y en un libro, en la que yo he tenido un tipo de vida. Otra es el momento en el que yo conocí a mi mujer y, a partir de ahí, es sagrada". Además, el expresentador de 'Furor' añadía que "a quién se le ocurra tocar esa parte de mi vida lo va a pagar caro. Me ha costado mucho llegar a esta situación".

Laura Fa ha replicado a este argumento de Caparrós y ha dicho que "es más fácil decir que no ha pasado nada. Y yo te creo y te creemos todos".

Mientras, Belén Esteban y Nuria Marín, lejos de apaciguar las aguas... han hecho más leña al fuego. Ambas aseguraban que "como espectadoras", notaron una extraña actitud en Caparrós cuando Corredera se acercó a ver su móvil.

"Me duele muchísimo, eso demuestra que ni me conoces ni te has tomado la molestia de conocerme", decía el colaborador a Nuria Marín.

Una vez que Alonso Caparrós ha dejado el plató, la colaboradora de 'Sálvame' que emitía estas acusaciones se ha justificado: "Lo que habla Belén es algo que hemos visto como espectadoras. Igual fue un momento de risas cuando le dijiste a Carlota 'no mires las fotos'. A mí me llamó la atención ese momento".









Su compañero, tras escuchar estas palabras, ha seguido en sus trece. "Vosotros sabéis mi historia. Me veis todos los días y que se os ocurra que yo puedo estar engañando a mi mujer....".

Por tanto, se ha tratado de una acusación que ha dolido mucho a Caparrós y que, seguramente, continuará comentándose en 'Sálvame' durante los próximos días.

