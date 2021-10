Kiko Hernández reaparece y manda un enigmático mensaje tras dejar 'Sálvame': "Después de todo..."

Kiko Hernández no está atravesando por un buen momento en la vida. Hernández es había sido uno de los rostros más reconocidos de 'Sálvame' hasta hace solo unas semanas, cuando por motivos de salud, anunciaba que dejaba 'Sálvame'.

El colaborador abrió su corazón en directo y explicó la difícil situación personal que estaba atravesando desde hacia varios meses y la decisión que había decidido tomar de abandonar el espacio de Telecinco, sin especificar exactamente cuánto tiempo estaría ausente. Tan solo unos días antes, Kiko contó que había perdido a una muy buena amiga suya, Begoña Sierra.





"Hasta siempre amiga... ¡Cuídate mucho y buen viaje!", escribía Kiko Hernández en una publicación. "¡Contigo aprendí eso de que en la vida tenemos días que no significan nada, y momentos que lo significan todo! ¡Te quiero Begoña!"", terminaba un Kiko Hernández que sin duda habrá vivido la noticia con sobrecogimiento y el dolor propio de ver marchar a alguien tan importante en su vida.





Kiko contó que era incapaz de levantar cabeza y necesitaba un tiempo para pensar. "Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad", eran algunas de sus palabras en el plató de Telecinco. Hernández abandonó las redes sociales y todos sus perfiles los hizo privados.

Kiko Hernández reaparece en redes sociales con un enigmático mensaje

Tras varias semanas de completa desconexión de sus redes sociales, Kiko Hernández ha tomado la decisión de retomar la vida pública y reactivando su perfil de Instagram.

Si ya el pasado martes salió de su 'encierro' para acudir al funeral de su amiga Begoña, el viernes lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram con un enigmático mensaje, que ha dejado preocupados a sus seguidores por su salud mental: "Después de todo, la vida sigue...".

Hay quienes lo han recibido con cierta preocupación y temor a que Kiko Hernández haya podido caer en una grave depresión. Otros, sin embargo, han optado por considerarlo un paso adelante, dejando así claro que el ex de Gran Hermano estaría dispuesto a superar las pérdidas que le han atormentado en último año. En cualquier caso, muchos mensajes han sido de celebración por su vuelta a las redes y le trasladan sus buenos deseos y una pronta vuelta a los platós de televisión.





Jorge Javier revela cómo vivió la marcha de Kiko Hernández de 'Sálvame'

El adiós de Kiko fue, desde luego, un duro golpe para todo el equipo de Telecinco, que tras la muerte de Mila Ximénez el verano pasado, vieron cómo otro querido miembro abandonaba el espacio.

Hace solo unas semanas, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez reveló como vivió el difícil momento en el cual él estaba presentado el programa y lo que sintió al ver a Hernández en un momento tan duro.





"Nada más empezar el programa, Kiko Hernández se derrumbó en Sálvame mientras hablábamos de la muerte de su amiga Begoña. Begoña, la dueña del Bingo Las Vegas, una mujer generosísima que era para él una segunda madre", arranca su testimonio publicado en la revista 'Lecturas'. Jorge Javier aseguraba que el colaborador se fue a casa "absolutamente destrozado" buscando poder "poner en orden su mente y enfrentarse al duelo".

Jorge Javier se sinceró y ha reveló que "se le rompió el alma al ver a Kiko aguantándose las lágrimas". "Los duelos a nuestra edad son terribles porque empiezas a ser consciente de lo que significa la muerte. Deja de ser algo que sobrevuela sobre nuestras vidas para convertirse en una ladrona de amigos y de nosotros mismos", señaló el presentador.