Lydia Lozano, de rodillas y suplicando a 'Sálvame' por lo que le hace Jorge Javier: "No me podéis hacer esto"

Este jueves, Lydia Lozano salió del plató de ‘Sálvame’ y fue trasladada a la casa de ‘Secret Story’. La colaboradora se fue a la casa de Guadalix de la Sierra por un único objetivo: robar algunos elementos junto a su equipo. “Hay que robar hoy con inteligencia para fastídiales bien. Dejadme que de una vuelta y lo miro”, comunicaba Lozano a sus cómplices. De pronto, mientras buscaba lo que se podía llevar, se encontró con Jorge Javier Vázquez, quien se encontraba el salón a través de una pantalla.

No obstante, una vez estaba ya dentro, el presentador mandó un mensaje que no gustó a su compañera. "Te hemos ocultado algo", comenzaba diciendo Vázquez. "Se acaban de cerrar las puertas, vas a pasar allí la noche", le aseguraba. Ante esta noticia, la colaboradora no daba crédito y, de forma inmediata, comenzó a suplicar al programa para que le dejasen salir. "No, no, por favor no", insistía.

En ese momento, Lozano se podía de rodillas en el suelo, mientras seguía suplicando al equipo de ‘Sálvame’ para que la dejasen salir: "Es una broma Jorge, no me voy a quedar aquí. Esto ya me lo hicisteis una vez y me dio un ataque de ansiedad". Mientras la colaboradora rompía a llorar desconsolada, los colaboradores y el público se reían desde el plató de Telecinco, siendo conscientes de que se trataba de una broma. "Por favor, Jorge te lo pido, hago lo que tú quieras", le pedía la colaboradora al presentador.









"Esto no me lo podéis hacer… "

“Lydia, se acaban de cerrar las puertas. Abandonarás la casa mañana a las 8 de la mañana”, seguía Vázquez sin hacer caso a sus peticiones. “No, no, no… Esto no me lo podéis hacer… Dime que no es verdad. No Jorge… ¡Por favor, Jorge!”, se negaba la periodista, totalmente desesperada. "Que estás en una casa, no en una cárcel", respondía el conductor del programa. “Lydia, es una noche. Te lo vas a pasar muy bien”, agregaba.

No obstante, la colaboradora seguía gritando, mientras señalaba que no había "ninguna necesidad" de pasar allí la noche porque solo había ido para robar el sofá y no tenía ni su cepillo de dientes ni nada. "La organización ya ha pensado en todo eso", le aseguraba Vázquez. Consciente de la desesperación de su compañera, tras unos minutos más de jugarreta, le aclararon que todo se trataba de una broma.

"Lydia, es una broma", le confesaba finalmente el presentador. De forma inmediata, Lozano se mostró aliviada y siguió con su misión. "Ponte a robar, que es lo único que saber hacer", concluía el presentador. “Es que vamos a ver, Lydia, te estabas ya escaqueando con el rollo del robo…”, se justificaba el presentador. “Y me has querido fastidiar… ¿Qué te crees, que no voy a robar…? Me voy a llevar este sofá”, zanjaba ella.









