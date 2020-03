'Los días raros', el vídeo de Carlos del Amor que emociona en estos días de cuarentena

El coronavirus es una realidad en España, una realidad que finalmente ha llegado a nuestra vida para cambiarlas de algún modo por lo menos en las próximas semanas. Una realidad que estuvimos durante semanas viendo desde la barrera, como algo ajeno a nosotros que estaba allí, en la lejana china.

Solo cuando vimos lo que estaba pasando en la vecina Italia la preocupación fue algo mayor, pero se seguía sin extremar las precauciones. Ahora con el COVID-19 llamando con fuerza a nuestra puerta, contagiando en tiempo récord y llevándose vidas por delante, nos comenzamos a concienciar de que la mejor solución es encerrarnos en nuestras casas.

Las medidas que está tomando el Gobierno están encaminadas a ello, a poder afrontar de todas las maneras posibles las próximas semanas con la gran mayoría de la población en sus viviendas. Y a pesar, de que siempre hay algún valiente que salta la ley, la ciudadanía está respondiendo de forma solidaria convirtiendo los patios de vecinos en bingos, karaokes, etc... Esto también se ha visto en el aplauso sanitario que cada día desde todas las terrazas los ciudadanos blindan a las personas que desde la sanidad lo están dando todo para poder afrontar toda esta situación.

'Los días raros', el vídeo que emociona de Carlos del Amor

Esta nueva forma de vida, que se limita a las paredes del propio domicilio ha provocado un cambio en los estilos de vidas de todos. Unos cambios que han dejado al descubierto la importancia de cosas tan rutinarias y que carecían de importancia hace unos días como echar 'una cervecita' en una terraza o abrazar a una persona por la que se siente aprecio.

El que mejor ha sabido reflejar esta situación, estos nuevos cambios y las cosas que hemos perdido en estos días ha sido el periodista de RTVE Carlos del Amor. Una de las caras más reconocibles de los informativos de la televisión pública, Carlos desempeña la función de redactor en la sección de cultura desde hace muchos años, y es habitualmente ver su rostro en sus vídeos dentro del informativo.

Además, Del Amor también destaca en su faceta de escritor tras públicar obras que han gozado de la aceptación del público como 'La vida a veces' o 'El año sin verano'.

Estas dos facetas, la de periodista y escritor las ha mostrado en un vídeo que se encargaba de cerrar esos informativos, un vídeo donde suena de fondo la intro instrumental de 'Los días raros' de Vetusta Morla, y donde Carlos del Amor, reflexiona con su voz en off en cómo nos ha cambiado la vida en tan solo una semana, en como lo que nos parecía rutinario, carente de importancia ahora nos parece un bien de 'primera necesidad'.

Un vídeo, el de Carlos, que no ha tardado en emocionar y remover conciencias haciendo de alguna forma que muchos se den cuenta de 'lo que de verdad importa'. Tampoco es de sorprender que haya corrido por las redes como la pólvora como símbolo de optimismo y ánimo. Ahora habrá que esperar a ver como evolucionan estos 'días raros', si es verdad eso que canta Vestusta Morla de que "sin carbón no hay Reyes Magos", y si esta historia podrá terminar con un final feliz que reflejar en una novela que se titule 'El año que no tuvo invierno'.

El coronavirus separa cuerpos pero no a personas

