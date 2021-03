Karlos Arguiñano se sincera y explica cómo el coronavirus ha afectado a su mujer: "Se está haciendo muy largo"

Uno de los cocineros más televisivos de nuestra televisión, Karlos Arguiñano, se ha sincerado en TVE sobre cómo le ha afectado la pandemia, sobre todo ha explicado los efectos que ha tenido para su mujer. El cocinero de Atresmedia ha compartido un divertido rato junto a Anne Igartiburu, con la que le une una maravillosa amistad desde hace décadas.

Karlos Arguiñano ha sido el anfitrión de los protagonistas de 'Dos parejas y un destino' y lo cierto es que todos se han quedado tan sorprendidos como los espectadores, de hecho Anne Igartiburu se ha emocionado porque tiene una grana amistad con el chef y con su familia. Durante la comida, Karlos Arguiñano ha confesado que la pandemia: "Se está haciendo muy largo ya" y es que su mujer es una de las que lo está pasando mal por el virus, ya que tiene mucho miedo y no quiere salir de casa para evitar contagiarse: "Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice 'tú sales mucho'".

La importancia para Karlos Arguiñano de su mujer

Anne Igartiburu, que ha demostrado delante de todos los comensales la amistad que le une con el cocinero, ha confesado que Luisi siempre ha estado al pie del cañón y que ha sido quién ha sacado su casa adelante cuando este faltaba por trabajo. Él ha asegurado las palabras de la presentadora de televisión, confesando que: "Mi mujer ha sido capitana toda la vida".

No podíamos tener un mejor anfitrión. ¡Karlos Arguiñano (@karguinano) es el séptimo anfitrión secreto de 'Dos parejas y un destino'! ��#DosParejasEuskadi ⭕️ https://t.co/mzgfuI5oJNpic.twitter.com/laLEXHIYde — La 1 (@La1_tve) March 26, 2021

De hecho, Karlos ha comentado que lo mejor que tiene en su vida es que sus hijos y nietos vivan al lado suya, algo que es una suerte, pero que en este año lo peor que ha llevado ha sido: "No poder abrazar a un nieto o a una nieta, ha sido... buff". El momento más gracioso de la comida ha venido cuando el chef ha comentado el rumor que hubo hace años sobre que había tenido un romance con Anne Igartiburu, algo que han recordado entre risas y que han asegurado que fue eso, rumores.

Karlos Arguiñano

El cambio de vida provocado por la pandemia

La situación derivada de la pandemia ha cambiado la vida para todos, incluso para los rostros conocidos más importantes de nuestra televisión, que durante los últimos meses han ido contando a través de sus redes sociales cómo han vivido la pandemia. En las últimas semanas, todos hemos estado pendiente de Paz Padilla o de Jordi Sánchez, que aunque han pasado la pandemia de forma distinta se han visto claramente afectados. Por ejemplo, la presentadora de 'Sálvame' se sinceró hace unos días desvelando que había pasado unos días en el hospital después de haberse contagiado.

También te puede interesar

Karlos Arguiñano se ve obligado a interrumpir el cocinado al sufrir un problema en directo: "Cuidado"

El recado de Karlos Arguiñano a los jóvenes para evitar un nuevo confinamiento domiciliario en España