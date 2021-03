Sale a la luz la realidad sobre la enfermedad de Paz Padilla: "Presión en el pecho"

La humorista y presentadora de televisión, Paz Padilla, ha estado alejada de la televisión recientemente tras haber dado positivo en las pruebas del coronavirus. No obstante, lo que nadie sabía hasta ahora es que ha llegado a estar ingresada tres días en el hospital. Lo ha hecho público ella misma a través de su cuenta de Instagram.

Padilla ha contado que los primeros días fueron "muy sencillos" y apenas tenía síntomas. No obstante, desde entonces la sintomatología característica del virus comenzó a hacer mella en su estado de salud. "A partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el octavo día, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar", ha revelado la presentadora.

Padilla es una de las presentadoras más conocidas de Telecinco y una de las principales humoristas de nuestro país, donde en los últimos tiempos ha tenido actuaciones en series como 'La que se avecina', donde ha coincidido con Jordi Sánchez, quien también acaba de superar la enfermedad después de haber estado ingresado en UCI. De hecho, la humorista ha explicado lo mucho que le debe al actor: "Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía 'A lo más mínimo vete al hospital, no esperes'".

"Le hice caso, me fui, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos", ha explicado Paz Padilla en Instagram. Fue entonces cuando decidieron que permaneciera ingresada durante unos días. En última instancia, ha añadido que ya tiene anticuerpos, por lo que está "preparada para volver a la guerra". No obstante, Padilla ha admitido que nunca pensó "que iba a pasar por esto".

Jordi Sánchez llegó a estar en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos y muchos temieron por su salud. "Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", escribió el actor en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram tras recibir el alta y en la que quiso agradecer la labor de los sanitarios.

La vuelta de Paz Padilla a televisión

El aparente buen estado de salud de Paz Padilla hace indicar que va a recibir el alta médica una vez se cumplan los diez días de cuarentena protocolarios. En este sentido, su primera aparición será este mismo viernes, 26 de marzo, cuando se la pueda ver de nuevo como jurado en 'Got Talent'. La última vez que participó en el programa fue, precisamente, para explicar el motivo de su ausencia.

Unas palabras que consiguieron emocionar al público y a todos los compañeros de la humorista, quienes quisieron enviarle fuerza y ánimo para superar la enfermedad. Es importante recordar que Paz Padilla había sufrido la pérdida de su marido recientemente.