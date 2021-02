Karlos Arguiñano se ve obligado a interrumpir el cocinado al sufrir un problema en directo: "Cuidado"

Karlos Arguiñano lleva muchos años en la televisión, por lo que se ha convertido en el chef de referencia de los telespectadores. Además de por sus elaboraciones y sus llamativos trucos de cocina, el presentador siempre se ha caracterizado por sus llamativos chistes y por mojarse en la política.

Arguiñano siempre ha dejado clara su ideología y nunca ha dudado en manifestar su opinión en directo, a pesar de que ha sido criticado en varias ocasiones. No obstante, su sinceridad es lo que provoca que sea tan querido por la audiencia. De la misma manera, siempre ha llamado la atención por su naturalidad y espontaneidad frente a la cámara, la que ha vuelto a demostrar este lunes.

Mientras se encontraba con la sartén en el fuego para continuar con la elaboración, se escuchó como su regidora le avisaba de que había un problema que le impedía verle con claridad. "Arguiñano. Gotitas en la lente", le avisó ella, acaparando toda la atención del cocinero.

El objetivo de la cámara se había manchado de salpicaduras de aceite, algo muy común en todas las cocinas. Sin embargo, en este caso, cayeron sobre la cámara, lo que provocaba que se viese borrosa la escena.

Como consecuencia, el presentador abandonó los fogones rápidamente y se vio obligado a interrumpir el cocinado para solucionar el problema. Fue entonces cuando, con trapo en mano, se acercó a la cámara para limpiar el objetivo mientras seguía en directo.

"Con la edad uno se va refinando"

"¿Hay gotitas en la lente? Cuidado. Hacía tiempo que no salpicaba. Ojito, eh. Es verdad, varias además", reconoció mientras limpiaba la lente. "Josue se me acerca mucho... No sé si quedan marcas. No sé si será el paño ideal para esto", agregó, esforzándose en dejarlo impoluto.

La regidora volvió a intervenir fuera de plano para indicarle que estaba "perfecto" y podía continuar con su cocinado. "Se veía enseguida, dos o tres puntitos se veían", comentó el chef. "Gotita en la lente. Una frase muy antigua esa, eh... Antes manchaba mucho más yo. Ahora, es que, con la edad, uno se va refinando", se justificó el presentador con humor.

De esta manera, con su característica naturalidad, el conductor del espacio solucionó el problema en directo sin tener que interrumpir la conexión, mientras explicaba a sus fieles espectadores lo que había pasado. Y, como es habitual, haciendo uso de su sentido del humor.