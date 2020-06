La mala jugada de José Mari y Andy que ha costado la expulsión de Michael en 'MasterChef'

A pesar de que desde el 13 de abril todos los lunes hemos visto una entrega de 'MasterChef', el programa estuvo parado 42 días debido al coronavirus y las medidas que se tomaron para contenerlo.

El 27 de abril se retomaban las grabaciones del talent culinario que ya encara su fase final de la edición con solo 7 concursantes en los fogones tras la última expulsión.

Al inicio del último programa se confirmaba que los aspirantes que quedaban en el concurso habían pasado el confinamiento juntos en la casa del programa. Sin embargo esta convivencia parece no haber cuajado entre algunos de los aspirantes como se ha podido ver en la última entrega en la que dos concursantes se han aliado para expulsar al capitán de su propio equipo.

"No se puede faltar el respeto a un capitán en cocina. No me están haciendo caso y me estoy enfadando" @MichaelMChef8https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/jdC2uqupDy — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2020

Michael acorralado por Jose Mari y Andy

La primera prueba era la más especial de todas ya que los participantes volvían a reencontrarse con sus familiares tras 4 meses en el concurso. Sin embargo fue un reecuentro algo amargo, ya que solo los pudieron ver desde la distancia de seguridad sin poder abrazarlos. En esta primera prueba, los concursantes tenían que cocinar platos relacionados con fiestas del mundo y que posteriormente serían valorados por sus familiares. En esta prueba la mejor fue Juana, que conseguía el delantal dorado que le daba inmunidad durante esta entrega, y además ganaba un viaje de una semana a Irlanda.

En la prueba de exteriores los aspirantes viajaron hasta la finca Dehesa de Valbueno, en Guadalajara, una finca donde Samantha Vallejo-Nájera realiza eventos muy exclusivos. En esta prueba los aspirantes tenían que cocinar para 40 invitados un menú inspirado en 4 obras pictóricas del Museo Nacional Thyssen–Bornemisza, todo ello bajo la supervisión del chef dos estrellas Michelin Diego Guerrero. "Los pintores deleitan la vista y los cocineros deleitan los paladares", justificaba la prueba Jordi Cruz.

Los capitanes de la prueba serían Juana y Michael. La mejor en la primera prueba formaría el equipo rojo con Iván, Alberto y Luna, mientras que el norteamericano apostaba por Ana, José Mari y Andy.

Micheal no hacía la mejor de las elecciones, ya que Jose Mari, con su pin de la inmunidad sin usar todavía, y Andy, se aliaban para boicotear la prueba para llevar a sus compañeros a la prueba de eliminación. "Tenemos que darle caña a Michael porque le han puesto a dedo y yo he sido el segundo mejor de la prueba", motivaba Andy a su compañero de boicot.

Ante esta situación descarada y poco ética, Jordi Cruz no ha evitado estallar contra los concursantes: "Le vacilarás a Pepe pero a mí no me vas a vacilar", le advertía Cruz a José Mari. "Todo lo has dicho pero nada has dicho. No has hecho nada productivo, mucho acusar y poco currar. Has cocinado con pasión, pero de la mala. Michael no es santo de tu devoción pero lo que no consiento es que antepongas eso a que un comensal coma mal. Te has preocupado más en poner la zancadilla a tu compañero que en tus elaboraciones", regañaba Jordi tanto a Andy como a José Mari tras llevarlos junto a Ana y Michael a la prueba de eliminación tras el boicot.

¿Crees que @JoseMariMChef8 ha intentado boicotear a su equipo?



RT SÍ

FAV NO#MasterChefpic.twitter.com/6s6KVRgPq8 — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2020

Finalmente, en la prueba de eliminación, los concursantes se enfrentaban en dos en dos intentando elaborar platos de cocina fusión española-japonesa. Ana fue la mejor, y tal como habían planeado los aliados del boicot, el más débil fue Michael, que inevitablemente tenía que decir adiós al concurso. "Yo no vine solamente para salir en la tele, yo vine para aprender a cocinar. Me llevo una experiencia inmensa. No sé si mi madre estará en California viendo el programa, pero siempre he sido de mente positiva y quiero pensar que aún sabiendo lo duro que lo he pasado puede decir que soy su hijo, que me quiere y puede estar orgullosa de mí", decía entre lágrimas mientras se despedía del concurso.

La audiencia pide una expulsión disciplinaria para José María

La forma en la que se ha dado esta expulsión no ha gustado nada al público, ya que consideran que la mala jugada que han hecho José María y Anda al probre de Michael debería ser castigada por la organización por juego sucio.

Andy: no hemos querido boicotear a Michael, se ha malinterpretado

Also Andy:#MasterChefpic.twitter.com/lmCZMA0FdS — Kebab con mucha salsa (@DrYouFeelSoBad) June 15, 2020

Andy diciendo "Capitán de mierda" y José Maria insultando y riéndose de el. ¿Dónde está la expulsión disciplinaria para este tipo de actitudes? Que vergüenza ver esto en... #MasterChef — �� Jose �� (@Jose_OlivaSocas) June 15, 2020

DEBERÍAN EXPULSAR A JOSÉ MARÍA POR FALTAR AL RESPETO Y HACER BULLYING A MICHAEL#MasterChefpic.twitter.com/b5x64P6Lx4 — Soy Una Gafapasta �� (@SoyUnaGafapasta) June 15, 2020

