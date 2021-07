El irónico comentario de Juan y Medio contra la reforma de las pensiones de Escrivá: “Ya solo te queda...”

El presentador de 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, Juan y Medio, sorprendía a la audiencia del programa esta semana al enviar un mensaje contra el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la última reforma de las pensiones, que afectará especialmente a los 'baby boomers'.

Juan y Medio ha mantenido una conversación con un invitado, que cuando era joven se escapaba del colegio, acompañado de su hermano para irse "al campo". Fue así como empezó a trabajar allí con tan solo quince años, "cuidando borregas". Llegados a este punto, el presentador andaluz no se ha cortado un pelo y ha lanzado un claro mensaje contra la última medida impuesta desde el ministerio liderado por Escrivá.

El duro ataque de Juan y Medio a Escrivá

El presentador de 'La Tarde, aquí y ahora', tras conocer la vida que había llevado el entrevistado, que desde los quince años había estado trabajando, ha atacado muy duramente al ministro Escrivá. "O sea que tú desde los quince años estás cotizando", ha intervenido el presentador andaluz. El entrevistado ha asentido con la cabeza y, a continuación, ha llegado el golpe de Juan y Medio: "Pues ya solo te quedan 82 más para cobrar el 20 por ciento".





Si bien en un primer momento se ha hecho un gran silencio en el plató de televisión, el entrevistado y parte del público han sonreído y se han escuchado varias risas. "Creo que esa ha sido la última reforma, ¿no?", ha añadido el presentador.





Juan y Medio interrumpe el programa

No es la primera vez que el presentador de la cadena andaluza hace un inciso en el programa para opinar de los asuntos de actualidad. Hace unas semanas lo hizo para hablar de la labor de las Fuerzas Armadas.

Lo hizo hace varias semanas cuando quiso enviar un mensaje sobre el rol del Ejército en la crisis migratoria de Ceuta en la que 9.000 personas cruzaron la frontera ante la pasividad de Marruecos hace varias semanas. Un momento en el que la veterana figura de la cadena andaluza no se refería solo a las Fuerzas Armadas, sino también a los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la ya icónica foto de Luna, la trabajadora de Cruz Roja que consuela a un inmigrante en el Tarajal.





“Yo quisiera mandar desde aquí un saludo cariñoso y el apoyo a la situación por la que esta atravesando Ceuta, que no puede ser mas complicada”. Pero, más allá de valorar la delicada situación en la playa del Tarajal, Juan y Medio quería dirigirse a los funcionarios que han dado el do de pecho estos días, y especialmente al Ejército: “Pero, me van a permitir ustedes que le de sentido a la palabra funcionario. Etimológicamente es esa persona que permite que esto funcione”.

“Cuando unas fuerzas de seguridad y un Ejército llevan la imagen de un país que acoge, abraza, salva, cuida, ahí lo tienen ustedes, a bebés. A criaturas que han mandado deliberadamente porque, a ambos lados del estrecho, hay miserables que juegan con la desesperación de los que no tienen esperanza. Eso es condenable, vengan de donde vengan, es prácticamente una invasión”, condenaba el comunicador de Lúcar.