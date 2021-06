Juan del Val ofende a Nuria Roca al llevarle la contraria en 'El Hormiguero': "No le voy ni a contestar"

La noche del jueves, 'El Hormiguero' cerró la semana con la visita de Sebastián Yatra. El cantante acudió al espacio de las hormigas para promocionar sus nuevos proyectos, concretamente el tema 'Pareja del año' y la gira mundial que está preparando. Además de la serie de Netflix en la que participa formando parte del reparto.

Como es habitual, tras despedir al invitado, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad en la que colaboran Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Nada más empezar. El presentador puso sobre la mesa la noticia que indica que a partir de este fin de semana se podrá ir sin mascarilla en exteriores, un tema muy interesante que despertó diferentes opiniones entre los presentes.

Los colaboradores compartieron la manera con la que afrontaban esta nueva medida, señalando que, aunque se pueda no llevarla, es posible que sigan con las mascarilla por la calle. Por su parte,Nuria Roca contó lo que suponía esta nueva medida para su rutina diaria. Ante sus palabras, Del Val estalló y aseguró que nada de lo que decía era verdad, una reacción que terminó ofendiendo a su mujer.

"Es que es muy cómodo ponerte la mascarilla y no maquillarte", comenzaba diciendo Roca, reconociendo que desde que la mascarilla se puso obligatoria, no se maquilla como estaba acostumbrada a hacerlo antes. "Bueno, porque tú no te pintabas si ibas con mascarilla", corroboraba el presentador, dando paso a su compañera para que se explayase con su respuesta.

"Claro. Ahora necesitas una chapa y puntura que no veas. Es verdad que antes salías de casa y no te arreglabas prácticamente. Te hacías un moñete con la mascarilla puesta... ¡Y tan feliz!", confesaba la colaboradora, dejando claro que ella es lo que hace desde los inicios de la pandemia por coronavirus. Fue en ese momento cuando el escritor, sin poder morderse la lengua, saltó y desmintió las palabras de su pareja.









"¡Es que eso no es verdad!"

"¡Es que no es verdad! Eso no es verdad, ¡Es que eso no es verdad!", exclamaba el colaborador, provocando las risas del resto de los presentes y una cara muy seria por parte de su mujer. "Ya sé que hay poco tiempo para hablar de esto, pero es que tú para salir de casa con la mascarilla, como mínimo, tardabas una hora y cuarto", le reprochaba Del Val a Roca, contando así una anécdota de su matrimonio.

"No le voy ni a contestar", se limitó a decir Roca, aparentemente muy seria y ofendida por la reacción de su marido, quien le había llevado la contraria delante de todos. "Eso es una manera de darle la razón...", apuntaba Motos antes su silencio con la intención de que siguieran con la discusión. "Mira, Juan, que yo me pinte una rayita en el ojo no quiere decir que esté maquillada como una puerta, es solo una pincelada", contestaba entonces la presentadora.

"¡Pues ya no te doy un papelito en la serie!", bromeaba Juan del Val para terminar con la discusión, haciendo referencia a que van a hacer una serie de su último libro, 'Delparaíso'. "Matrimoniadas", zanjaba el conductor del espacio de Antena 3 con el término con el que suele hacer referencia a estos breves rifirrafes matrimoniales de sus colaboradores.