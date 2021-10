Juan del Val frena 'El Hormiguero' y saca a la luz los motivos por lo que discute con Nuria Roca: "Me molesta"

Mucho se ha hablado a lo largo de los años del matrimonio de Nuria Roca y Juan del Val, todo un misterio, pero a la vez uno de los más expuestos en televisión. Pese a compartir platós de televisión, como en 'El Hormiguero' y al mismo tiempo tener proyectos por separado, ambos se muestran muy unidos, de manera habitual, delante de las cámaras. Aunque este jueves,Juan del Val ha sacado a la luz uno de los motivos que le llevan a enfadarse con su mujer y que ha reconocido, le "molesta profundamente".

Ana Pastor se sincera en La Sexta sobre el desencuentro que mantiene con su hijo: "Está enfadado" La periodista de Atresmedia ha hablado alto y claro sobre la situación a la que ha tenido que hacer frente en casa Redacción DigitalMadrid 19 oct 2021 - 06:16

En declaraciones a los medios, Nuria Roca y Juan del Val desvelaban el secreto de su fantástica relación: "Es que tenemos la manía de llevarnos bien. Es algo que casi no lo podemos evitar y es que hay una cosa muy sencilla, que nos caemos bien, que tampoco es tan habitual en algunas parejas, y a partir de ahí es que nosotros tampoco nos planteamos las cosas. Surgen y ya está", aseguraba la pareja.

El matrimonio lleva tres años juntos y tiene tres hijos en común, que conviven día a día con la fama de sus padres. "Pues lo llevan hasta el punto de que no le interesamos nada en absoluto", aseguran. Juan contaba entonces una anécdota que tuvo lugar el día del estreno de 'La Roca'.





"Podría contar alguna anécdota que es absolutamente descriptiva de la realidad. Es decir, el otro día Nuria empezaba un programa en La Sexta y poco antes de empezar, yo también estoy en el programa de colaborador, y llamo a casa a nuestros hijos y digo va a empezar el programa y dice Juan, ¿qué programa? Y le digo el nuevo de mamá a lo que me dice ah, yo pensaba que era por la noche. Estamos hablando de este nivel que por lo general creo que es bastante saludable", explicaba el periodista.

Felices por el éxito que tienen, Nuria afirma que vive el éxito de su marido como el suyo propio: "es verdad que vivimos las cosas muy en equipo. Es decir, yo no me alegro más porque me vaya a mí una cosa mejor que a Juan, no lo concibo. En ese sentido lo llevamos muy a la par y lo disfrutamos de la misma manera".

Juan del Val confiesa una de las cosas que más le molestan de Nuria Roca

Sin embargo, pese a las bonitas palabras que se dedica el matrimonio, no todo es tan maravilloso. Este jueves, antes de arrancar la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', Juan del Val ha querido revelar un motivo que le lleva a enfadarse con su mujer. Nuria arrancaba contando que estaba cansada por la cantidad de trabajo que tiene pero revelaba que duerme bien. Una afirmación ante la que Juan no podía cortarse y decía, "joe que si duerme". Arrancaba entonces toda una confesión por parte de Juan.

Te voy a decir una cosa, porque muchas veces empezamos a discutir medio en broma pero esto tengo que decir y tengo que reconocer que esto me molesta, seguramente sin razón, que me molesta profundamente y de verdad. Tu facilidad para el sueño. Desgasta mucho", aseguraba en tono serio y realmente molesto el escritor.

Nuria no se cortaba al responder a su marido, asegurando que le molesta porque él no tiene esa facilidad para dormir, "es un ansia viva y no puede relajarse, o me pongo las manos así como de muerto, me duermo 10 minutos y me reseteo", aseguraba. Del Val cerraba el tema asegurando que le parece "muy desquiciante, me parece muy mal y creo que es fácil entenderme a mi".