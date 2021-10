Juan del Val estalla en el programa de Nuria Roca por las críticas a su relación: "Así yo también"

Este domingo, Nuria Roca ha aterrizado en la parrilla de laSexta con su nuevo programa, 'La Roca'. De esta manera, la presentadora ha cogido el relevo de Cristina Pardo, quien tuvo que despedirse con 'Liarla Pardo' tras anunciar su fichaje para ponerse al frente de 'Más vale tarde'. En su estreno, la presentadora ha comenzado por todo lo alto, contando con entrevistas con algunos de los rostros más reconocidos como Mercedes Milá, Pablo Motos o Carlos Latre.

Asimismo, se han estrenado algunos de sus colaboradores como Juan del Val y Antonia San Juan. En primer lugar, Del Val ha querido empezar haciendo una críticas a todos ellos que han comenzado criticando 'La Roca' antes del estreno, al igual que muchos han cuestionado su matrimonio: "Las redes sociales serian maravillosas si no hubiera amargados, pero están ahí, campan a sus anchas y, además, sabemos cómo son".

Ha sido con esta frase con la que el colaborador ha arrancado su sección en el espacio de laSexta, en la que ha hecho un repaso de todos los comentarios que algunos usuarios han hecho en Twitter contra él y Nuria Roca, además de para "para poner en evidencia a los amargados". "En Twitter hay que tener mucho cuidado con la ironía porque el amargado, por definición, se lo toma todo en serio", ha comenzado diciendo el tertuliano para, acto seguido, mostrar algunos de los ejemplos.

En primer lugar, Del Val ha puesto en pantalla algunas de las reacciones que se dieron en la red social cuando se anunció el estreno de 'La Roca'. En el momento que se confirmó que el programa llevaría el apellido de su presentadora, Jordi Évole fue uno de los primeros en reaccionar: "No entiendo a la gente que utiliza su apellido para poner el nombre a su programa… Es indignante", dijo el presentador muy irónico, ya que su programa es 'Lo de Évole'.









Sin embargo, algunos no pillaron el tono sarcástico en que Évole escribió en tuit y una usuaria no dudó en apoyar sus palabras: "A mí también me lo parece". Además, aprovechó para manifestar que no le gusta la conductora del espacio: "Aprovecho para decir que Nuria Roca no me gusta nada. Ríe demasiado".

Sin embargo, los tuits no iban solo dirigidos a Nuria Roca. Juan del Val también ha recibido algunos duros comentarios por parte de algunos usuarios. Entre ellos, muchos hacen mención a la relación sentimental que mantiene con la presentadora: "Colaboradora haciendo trucos de magia y tertuliana de 'El Hormiguero' presentando 'Family Feud', haciendo teatro con Antonia San Juan y en septiembre en La Sexta en el programa 'La Roca'. Con una mujer así yo también viviría del cuento llamándome escritor, Juan del Val".

De esta manera, el usuario señalaba que la fama de Del Val como escritor estaba potenciada por la fama de su mujer. Asimismo, también han criticado al formato antes del estreno, dejando claro que no lo verían al no compartir la ideología de Roca: "No voy a ver 'La Roca' ni loco. Si ya era de una tendencia de izquierdas cuestionable, con Nuria Roca no me lo quiero ni imaginar".