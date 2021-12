Juan del Val deja claro cuál es el partido político al que ha votado siempre y al que no volverá a apoyar

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso a una de las entrevistas más esperadas al tratarse de su marido. Por primera vez, Juan del Val pasó de ser colaborador y pareja de la presentadora para ser entrevistado por ella.

Como es habitual, el escritor se mostró muy sincero y habló de manera muy clara sobre su opinión política, de cómo es ser reconocido como 'marido de', del reality de Telecinco en el que estuvo a punto de participar y del motivo por el que decidió aparecer frente a las cámaras. Entre todo esto, una de los momentos que más llamaron la atención de los espectadores fue cuando dejó muy clara su ideología política, al partido que lleva votando toda su vida y al no que no volverá a apoyar.

El colaborador de 'El Hormiguero' suele protagonizar varias polémicas por sus opiniones. Por este motivo, muchos no terminan de ubicarle y detectar cuál es exactamente su ideología política. "Te han tachado de ser de Vox y de ser de Podemos ¿De qué eres?", quiso saber la conductora del espacio de laSexta.









"Siempre he sido un votante de Izquierda Unida y del Partido Socialista"



"Es que tampoco me parece que sea tan importante. Pero, vamos, no lo saben porque no me escuchan", comenzaba señalando el escritor. Sin embargo, reconoce que en su juventud se apuntó a las Juventudes Comunistas con 16 años, pero, posteriormente, siempre ha sido votante de la izquierda: "Aquello se me pasó, pero yo siempre he sido un votante de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Siempre, durante toda mi vida".

"Ahora, evidentemente, lo voy a dejar de ser", declaraba, dejando claro que no votará al PSOE en las próximas elecciones. "No me gusta nada en absoluto ni el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno con el que yo no estoy de acuerdo. A partir de ahí, nada más. Pero vamos", aclaraba el entrevistado.

"Yo respeto a todos los votantes, de cualquier partido. Excepto a los de Bildu", declaraba Del Val. "¿Incluso a los de Vox?", le preguntaba la presentadora. "Al votante de Vox sí, a la ideología de Vox no", señalaba el comunicador. "Porque yo creo que falta un camino que tiene que ver con el rechazo expreso a una violencia que se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. Me parece que considerar normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi me parece ciertamente peligroso y sobre todo en algún momento humillante", justificaba.