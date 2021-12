Juan del Val hace pública en 'La Roca' la oferta que recibió de un programa de Telecinco: "Yo quería"

El escritor y guionista de televisión, Juan del Val, ha sido protagonista este domingo en 'La Roca', el programa de La Sexta que dirige y presenta su esposa, Nuria Roca. En este sentido, ambos han protagonizado una entrañable entrevista en la que han repasado algunos aspectos del último libro de Del Val, 'Valparaíso', obra que se sitúa en el séptimo puesto de los libros más leídos de este año.

Además, Juan del Val también ha tenido tiempo para sincerarse con la audiencia, desvelando incluso el partido político al que vota: "Excepto en mi juventud, que me apunté a las Juventudes Comunistas, yo he sido toda mi vida votante de Izquierda Unida y del PSOE, siempre".









Juan del Val se ha convertido en los últimos tiempos en un importante rostro televisivo, siendo pieza clave en espacios como 'El Hormiguero', donde además también comparte mesa de tertulia con Nuria Roca, además de Pablo Motos, Tamara Falcó y Cristina Pardo. En este sentido, el escritor ha dado más detalles respecto a cómo fue su salto a la televisión: "En las familias se pasan algunas dificultades económicas, por distintas cosas, y hubo un momento en el que yo me preocupé. Tomé una decisión para intentar ganar más dinero y decidí exponerme".

Sobre esta cuestión, Del Val ha culpado a Pablo Motos y a Jorge Salvador de ser los grandes artífices de su salto a la pequeña pantalla, donde también ha aparecido en espacios como 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día' y 'La hora de la 1'. Pero, el marido de Nuria Roca ha querido profundizar en una oferta que le hicieron para participar en uno de los espacios más reconocidos de Telecinco: 'Supervivientes'.

Juan del Val ha explicado que fue tentado para ir a la isla más famosa de nuestra televisión, participando de esta manera en uno de los realities más intensos de nuestra televisión: "Tuve la oportunidad de ir a ‘Supervivientes’ y yo quería porque creía que tenía la necesidad de ir". Tras esta afirmación, Juan del Val señaló que al final no se produjo acuerdo: "Al final no cuajó. No nos pusimos de acuerdo en la pasta; menos mal que no fui".

Su feeling con Nuria Roca

Juan del Val y Nuria Roca se han convertido en una de las parejas televisivas más importantes del año, incluso más allá de la pequeña pantalla. Gracias a su trabajo conoció a la mujer de su vida, a la periodista Nuria Roca. Ambos son pareja pero también comparten negocios: una compañía audiovisual y el mundo de la literatura les une. Porque, además, Del Val también es escritor. Nuria y Juan han publicado libros como “Para Ana, de tu muerto” o “Lo inevitable del amor”. Este matrimonio comparte un especial sentido del humor que demuestran en redes sociales, ya que han imitado en numerosas ocasiones fotografías entre ellos.