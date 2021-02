Un rostro muy conocido del Telediario de TVE anuncia su retirada: "Clases pasivas"

El Telediario de TVE vive una nueva etapa desde hace unos días. El espacio pionero de los informativos televisivos introdujo una serie de cambios que ya se esperaban desde hace un tiempo y que los espectadores no han pasado por alto: una nueva sintonía, un nuevo aspecto gráfico, un plató mejorado...

Antes de estas novedades, el Telediario del ente público ya llevó a cabo un pequeño lavado de cara en lo que respecta a algunos de sus profesionales. Uno de los afectados fue todo un clásico de los corresponsales de TVE: José Ramón Patterson.

Un rostro muy conocido del Telediario de TVE anuncia su retirada

Conocido por su larga etapa como corresponsal de Televisión Española en Bruselas, Patterson abandonó hace unos meses este cometido para despedirse del periodismo en su Asturias natal. Ese adiós ha llegado esta semana, como él mismo se ha encargado de anunciar a través de las redes sociales.

“Después de ejercer 43 años como periodista - 37 de ellos en @RTVE-, hoy paso oficialmente a eso que antes se llamaba 'clases pasivas'. O sea, me jubilo, lo cual significa que tengo más tiempo para celebrar la vida y, avisados estáis, tocar las narices”, fueron las palabras empleadas por Patterson en Twitter para oficializar su jubilación.

Al tener constancia de su mensaje, muchos compañeros de profesión decidieron dedicarle unas palabras de reconocimiento. “Pasas a la reserva activa, un periodista de tu nivel no se jubila nunca”, le respondió José Joaquín Brotons.

“Gran periodista. Gran compañero. Solo espero que nos podamos ver pronto. Sin mascarilla y con un poco de sidra de tu tierra. O de la mía”, le apuntó Miguel Ángel Idígoras, excorresponsal de TVE en Londres.

“¡Bienvenido al equipo, Patter! Apúntame a la orquesta de tocar narices...”, le comentó también Jesús Ortiz, padre de la Reina y de quien Letizia extrajo su devoción por el periodismo.

El ex corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, respondió claro al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, después de que defendiese al autor del rótulo sobre la princesa Leonor en 'La Hora de la 1'. Un rótulo que provocó una tremenda polémica, resultando en el despido inmediato de su autor, el guionista Bernat Barrachina, y en las disculpas públicas de la presentadora del matinal, Mónica López.

Concretamente, la frase que levantó el revuelo fue “Leonor se va de España, como su abuelo”, en referencia a la decisión de los reyes de que la princesa estudie el bachillerato en un colegio de Gales. Todo ello en medio de las informaciones sobre el Rey Emérito y su marcha de España anunciada el pasado verano y que todavía le mantienen lejos de las fronteras de nuestro país.

Echenique critica el despido por el rótulo

Una de las consecuencias inmediatas que tuvo el rótulo sobre Leonor fue el cese inmediato del guionista que escribió el comentario, decisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. El propio Bernat Barrachina se mofaba de su salida en las redes sociales, donde escribía: “Me han despedido, como al abuelo de Leonor”, junto a un vídeo de Juan Carlos pidiendo disculpas.

Un conflicto que creó un debate en redes sobre la libertad de expresión y sobre las tendencias ideológicas dentro de Televisión Española. Un debate en el que entró de lleno Pablo Echenique: “Ayer Felipe VI decía que sin libertad de expresión no hay democracia. Hoy, Rosa María Mateo, administradora única de RTVE anuncia que va a "relevar" trabajadores por un rótulo en el que ponía "Leonor se va de España, como su abuelo". Lo llaman "normalidad democrática plena", comentaba irónico el portavoz de Podemos.

Patterson responde alto y claro a Echenique

El que fuera corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, se mostró muy claro en su perfil de Twitter donde curiosamente, aunque ha criticado en alguna ocasión la gestión de Mateo, en esta ocasión pareció coincidir. De la misma manera, respondió tajante a Echenique: “Tengo claro que Pablo Echenique y yo discrepamos, y mucho, sobre el concepto de “normalidad democrática”. A él, por ejemplo, le parece normal en democracia hacer escraches a políticos, pero si es a los suyos lo llama acoso. A mí no no me parece bien ni normal en ningún caso”, escribía en redes el periodista.

Pero no es la única ocasión en la que se ha pronunciado sobre el polémico rótulo, sino que también reaccionó a la frase en cuestión de 'La Hora de la 1'. “Como dice un amigo mío, no está claro si esto es un espacio informativo o el especial de Nochevieja de Cachitos de Hierro y Plomo. En fin”. Y es que Cachitos es un programa de sátira política emitido el 1 de enero en Televisión Española y que se basa en rótulos particularmente críticos con la actualidad.