El autor del rótulo de TVE contra Leonor se mofa de su despido y sigue erre que erre: "Como al abuelo"

El pasado miércoles, Televisión Española volvió a ser el centro de las polémicas a ser acusada de atacar a la Monarquía. 'La Hora de La 1' anunció como última hora un comunicado enviado por la Casa Real, en el que informaban de que la princesa Leonor se irá a estudiar fuera de España.

"Otro miembro de la casa Real se va fuera de España", comenzó diciendo Cristina Fernández, copresentadora del espacio. Asimismo, la comunicadora explicó que la princesa cursará el Bachillerato International en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic Collage de Gales, Reino Unido.

Fue entonces cuando saltó a la vista el llamativo rótulo que el equipo del espacio puso en pantalla para acompañar la noticia: "Leonor se va de España, como su abuelo", un mensaje similar al que ha transmitido la conductora del espacio antes de desvelar la información.

La cadena mantuvo el mencionado rótulo en pantalla durante dos minutos, por lo que los espectadores no tardaron en percatarse de lo que muchos definieron como mensaje despectivo contra la corona. De esta manera, en plena oleada de polémicas que giran en torno a la Familia Real, la cadena pública lanzó un ataque contra los Reyes y la Heredera, lo que ha traído problemas a la cadena pública.

Nada más revolucionar todos los medios de comunicación, Rosa María Mateo, administradora de RTVE, no tardó en pronunciarse. Mateo anunció que tomaría "medidas inmediatas" y pidió disculpas por la "irresponsabilidad". Asimismo, a través del comunicado urgente de RTVE, lamentó "profundamente" el "grave error" que supone este hecho.

La reacción del guionista

Como consecuencia, horas después, Mateo informó que se llevaría a cabo el "relevo" fulminante de los responsables de haber cometido "el grave error" que se ha producido durante la emisión de 'La Hora de La 1'. No obstante, no se nombró a los culpables, aunque, un día después, salió a la luz el nombre de Bernat Barrachina, guionista, este había sido director de Comunicación del Ayuntamiento de Badalona con el PSC.

Poco después de desvelarse, Bernat Barrachina ha decidido pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje que ha dado a entender el humor con el que se toma su cese, a pesar de haber puesto a la cadena público en peligro. "Me han despedido, como al abuelo de Leonor", escribía el guionista, acompañando el mensaje de un mítico vídeo del rey diciendo "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Por otro lado, este jueves, la directora y presentadora de 'La Hora de la 1', Mónica López, ha pedido disculpas por el "error": "Hoy queremos pedir disculpas, tal y como se dijo ayer, al poco de producirse este error; RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado", ha asegurado López al inicio del programa. A continuación ha recordado que RTVE ha "relevado de sus cargos a los autores de esta equivocación".