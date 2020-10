El recado de José Luis Corcuera a Mónica López por su pregunta a Cayetana: “No sirve para este oficio”

El ex ministro de Interior desde 1988 hasta 1993, José Luis Corcuera, ha vuelto a la actualidad en las últimas semanas por sus palabras críticas hacia la gestión de la pandemia por parte del Gobierno pero, ahora, ha extendido sus palabras hasta los periodistas. Le ha tocado el turno en esta ocasión a Xabier Fortes y, en especial, Mónica Lópezpor su pregunta la pasada semana a la que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

A cuenta de las recientes polémicas sobre los ataques del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la “neutralidad” de Felipe VI, muchas han sido las voces que han salido en defensa del monarca. Por otro lado, el Gobierno defiende tímidamente al Rey a través de ministros como la titular de Defensa, Margarita Robles, pero sin mención alguno por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un debate que llegó hasta RTVE gracias a la presentadora de las mañanas, Mónica López.

La pregunta de Mónica López a Cayetana

La presentadora de 'La Hora de la 1' lanzaba una pregunta a Cayetana Álvarez de Toledo la pasada semana: “¿Usted cree que es bueno para figura del Rey y para la Monarquía en general que el PP y Vox abanderen esa defensa de la Casa Real?” Y es que tras las críticas al Rey fue Pablo Casado quien salió al paso para emitir un comunicado por videoconferencia en el que reafirmaba su apoyo al monarca. A Cayetana, particularmente, no le hacía gracia la pregunta y no dudaba a la hora de hacérselo saber a la periodista: “Esa pregunta es, permítame que se lo diga, tan perversa...”

No obstante, en palabras de la periodista, el motivo radicaba en opiniones de expertos: “La pregunta está basada en un razonamiento de un politólogo que cuenta que el hecho de que sean partidos de derecha se abanderen como defensores de la Casa Real hacen que la Monarquía pase a ser de parte, y no de consenso”, argumentaba López.

Pero para Cayetana seguía siendo una pregunta “perversa”: “Es perversa porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente a la Institución, y cuando unos la defienden le acusan de politizar. El dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en alianza es “o depuesto o de derechas”. Eso es perverso” concluía.

El repaso de Corcuera a Mónica López y Fortes

Ahora, y a través de una entrevista en el canal de youtube Distrito TVE, el ex ministro José Luis Corcuera no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a la presentadora de las mañanas de TVE por su pregunta a Cayetana: “Esa señora, que yo la veía dando las noticias de El Tiempo, y las daba con una credibilidad notable, no sirve para este oficio. ¿Cómo puede sustentar una pregunta en el criterio de autoridad de un politólogo? Es demasiado para mi cuerpo”.

Corcuera no se quedaría en las mañanas de TVE, sino que tendría duras palabras también para su predecesor, Xabier Fortes, y su labor al frente del programa nocturno del “Canal 24 horas”. “Ya puestos, suelo ver el 24 horas en TVE para ver la facilidad con la que manipula el que dirige ese pretendido informativo, y ayer fue especial. Afortunadamente para los españoles, se han dado cuenta y no lo ve casi nadie, porque los índices de audiencia son el 0,9 o el 1”.

“A los españoles les cuesta dinero ese programa, una barbaridad. Ahora, eso sí, ajustarse a la objetividad informativa, nada de nada” comentaba Corcuera muy enfadado, apenas unos días antes de su sonado incidente en 'Espejo Público', donde sufrió una descarga de su marcapasos.