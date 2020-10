Margarita Robles, en COPE: “Si queremos ser un país respetable no podemos cuestionar las instituciones”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pasado este lunes por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ en el Día de la Hispanidad donde ha reivindicado tanto la figura de la monarquía parlamentaria como de Felipe VI. La titular de Defensa subraya que “si queremos ser un país respetable no podemos estar cuestionando las instituciones” en respuesta a los ataques del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey.

“Esta España tiene que tener una proyección internacional y por eso no hacemos ningún favor cuando entramos en debate sobre las instituciones”, criticaba la ministra junto a Carlos Herrera en el 12 de octubre. Eso sí, Robles destaca que no ha hablado sobre este tema con el líder de Podemos, pero le recuerda que “las opiniones personales son muy respetables, pero en democracia solo valen las normas y las leyes, y no hay duda sobre lo que la Constitución nos dice”.

“Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro: la posición del Gobierno es muy clara, de respeto absoluto. Una pieza clave es la monarquía parlamentaria representada impecablemente por Felipe VI”, concluye la titular de Defensa que recuerda que cuando la crítica “entra en descalificaciones personales no resulta aceptable”.

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa ha querido dar las gracias por poner en valor el trabajo de las Fuerzas Armadas: “Yo me siento muy orgullosa del trabajo de las Fuerzas Armadas que han estado durante esta pandemia desde trabajando con los enfermos, desinfectando residencias… Es uno de los mayores honores de mi vida”.

Precisamente este lunes la ministra se dirigirá al Ejército ha través de un encuentro telemático en un Día de la Hispanidad atípico, marcado por las restricciones sanitarias por el Covid-19. “No solamente el recuerdo, sino el agradecimiento a todos los sanitarios y a todas las personas que están trabajando contra la Covid”.

España, ¿un estado fallido?

Un periódico suizo publicaba la pasada semana un reportaje en el que denominaba a España como “un estado fallido”. “Yo respeto las opiniones de ese medio internacional, pero no las comparto”, respondía Robles en COPE. “En todas partes puede haber críticas, pero tenemos un poder legislativo, judicial y ejecutivo eficiente. Durante la pandemia hemos intentado salvar vidas, con nuestros errores, pero yo he tenido oportunidad de acudir a la OTAN y a encuentros internacionales en los que se ve que España es un país sólido”, concluía.

“A veces somos un poco derrotista, pero el gran Nadal nos puede dar la clave. A España le unen muchas cosas: la ciencia, la cultura y también la proyección internacional, sintámonos muy orgullosos de España”.