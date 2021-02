Jorge Salvador aprovecha la ausencia de Pablo Motos para disculparse con Nuria Roca:"No te hemos tratado bien"

La noche del lunes, se emitió el primer programa de 'El Hormiguero'sin Pablo Motos. Por primera vez, tras 15 años y más de 2.000 programas, el valenciano no se puso al frente del espacio, en concreto de la visita que Maluma ha hecho al espacio de Atresmedia. En su lugar, fue Nuria Roca, habitual colaboradora, quien se encargó de ocupar el lugar de Motos y de recibir al invitado, además de interactuar con las famosas hormigas.

Esto se debe a que, tras varias pruebas, Pablo Motos ha dado positivo en coronavirus, por lo que debe confinarse en su casa hasta curarse. Es por esto por lo que Roca volvió a ocupar el puesto del presentador este miércoles, lo que continuará haciendo hasta que pasen diez días desde que Motos se ha confinado.

A pesar de no contar con el rostro del mítico presentador, el espacio de las hormigas está teniendo buenos resultados con Roca al frente. Como consecuencia, Jorge Salvador, director y productor del programa, quiso "aprovechar" la ausencia de Motos para dar la enhorabuena a la presentadora sustituta y, de paso, pedirle disculpas por no haberla tratado como merecía cuando pasó a formar parte del equipo del programa.

"Voy a aprovechar que no está Pablo para pedirle perdón a Nuria. No nos hemos portado muy bien contigo", comenzó diciendo Salvador nada más sentarse en la mesa junto a Roca y Carmen Maura, invitada del día, para arrancar con su sección. "¿A mí?", exclamo la actual presentadora muy sorprendida.

Ayer @El_Hormiguero de @antena3com consigue el 16.7% de share y 3.102.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 5.844.000 personas vieron en algún momento el programa presentado por @nuriarocagranel con una fidelidad del 53.1%.#Audiencias ���� pic.twitter.com/uVYDqhlad2 — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 4, 2021

"Perdón en nombre mío y de Pablo... Primero hay que felicitarte porque ayer fuiste líder de audiencia de toda la televisión. Nosotros no nos lo merecíamos porque no te hemos tratado bien cuando has venido al programa", reconoció el colaborador, mostrándose aparentemente serio. "Bueno, 'El Hormiguero' fue líder de audiencia", le corrigió la comunicadora, quitándose mérito.

"Hombre, pues mira, ahora que sacas el tema... Te diré que en alguna ocasión", dijo la conductora del espacio, dándole así la razón. "Hemos sido un poco crueles", reconoció el director tras concretar que no le habían puesto fácil sus primeras apariciones en el formato de Antena 3 y para compartir con los espectadores las "maldades" que le hicieron cuando acudía esporádicamente como colaboradora.

"Pablo a veces tiene ideas malvadas"

"En diciembre de 2006, la primera vez que vino, se nos ocurrió colgarla de unos globos a ver cuántos necesitábamos para que saliera volando. Y claro, ella estaba asustadísima y nosotros: 'no pasa nada'", explicó Salvador para dar paso a unas imágenes del momento. "Para ellos todo era una fiesta", le reprochó Roca. "Si no llega a ser por esas cuerdas... Esta mujer se nos va a la estratosfera... Las cuerdas eran bastante finitas y había un mosquetón que se podría haber soltado", reconoció. "Todo esto no me lo contasteis", replicó la comunicadora indignada.

"Lo peor es cómo la bajamos", contó Salvador a Maura. "Ya que no está Pablo, vamos a decir que a veces tiene ideas malvadas y no se le ocurrió otra cosa que coger una escopeta y, con Nuria colgada, empezar a disparar a los globos para ver si así ver cuando empezaba a bajar", agregó. "¡Es que es incomprensible esto! Podía haber apuntado a mi corazón", recordó Roca.

"Viéndolo muy lento, hay un disparo que hace que da al globo que tienes al lado", confesó el directos, aguantándose la risa. Sin embargo, no fue la única vez que hicieron una "maldad a Nuria", en enero de 2014 hicieron algo similar: "La metimos dentro de una burbuja enorme y la tiramos al vacío. Se dejaba hacer", contó Salvador, pidiendo "perdón" a la colaboradora en repetidas ocasiones.

"He sido demasiado obediente... Ahora puedo hacer lo que quiera, eh. Cuidado, a ver si te voy a meter a ti en una bola", bromeó ella. "También he de decir que ella se vengó. Porque ella hace de maga también y, yo creo, que un día nos lo quisiste devolver", aseguró Salvador, para dar paso a un vídeo en el que Roca proponía a Motos quitar un mantel de una mesa con la vajilla puesta, lo que terminó con un tenedor golpeando la cara del valenciano.