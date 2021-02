Pablo Motos no podrá presentar este martes 'El Hormiguero' tras dar positivo en coronavirus

La noche del lunes, se emitió el primer programa de 'El Hormiguero' sin Pablo Motos. Por primera vez tras 15 años y más de 2.000 programas, el valenciano no se puso al frente del espacio, en concreto de la visita que Maluma ha hecho al espacio de Atresmedia. En su lugar, fue Nuria Roca, habitual colaboradora, quien se encargó de ocupar el lugar de Motos y de recibir al invitado, además de interactuar con las famosas hormigas.

Así lo comunicó el propio presentador en su cuenta de Twitter: "Hola. Pues aquí estoy, en casa. Resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Yo, por precaución, como he estado en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro porque no estaba bien hecho".

"La PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana. Mañana saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y mañana poder estar con vosotros", agregó.

No sabemos aún si el contacto es positivo. Por precaución Pablo Motos ha preferido no estar hoy en el programa. Estamos a la espera de los resultados. Más información en el vídeo ���� #MalumaEHpic.twitter.com/M3sRiUl5v1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

Tras un día de espera, el conductor del espacio de Antena 3 ha anunciado esta mañana que todo se trataba de un susto y que podría volver al plató este martes: "Pues falsa alarma. Al final a mi contacto le han hecho el PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han hecho otra PCR, así que también soy negativo, así que, en ningún momento, hemos estado con el virus. Me han hecho también el serológico y los resultados me los dan a las tres. Pero vamos, que no he estado en contacto con el virus ni yo ni mi compañero ni nadie. Así que esta noches espero poder estar en el programa", ha anunciado muy contento.

Pablo Motos: "Falsa alarma. Mi contacto no es positivo y estamos todos bien. Espero veros esta noche" @El_Hormiguerohttps://t.co/GhqJg1Zc7lpic.twitter.com/d4lhPFf4yu — antena 3 (@antena3com) February 2, 2021

Sin embargo, la alegría le ha durado poco. Horas después de publicar el anterior vídeo en el que confiaba que podría ponerse de nuevo al frente del espacio, Motos ha compartido otra publicación en la que ha asegurado que hoy tampoco podrá ir a 'El Hormiguero', ni durante una temporada.

"El programa lo hará Nuria Roca"

"Al final parece que esta noche tampoco podré hacer el programa... Tengo un PCR negativo y un test de antígenos negativo también. Pero, por precaución, los expertos me dijeron que me hiciese un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad. En ese he salido positivo", ha explicado, aparentemente apenado.

"Tanta confusión por lo visto se debe a que debo tener una carga viral, en caso de tenerla, tan baja que algunos PCRs se pueden interpretar como positivos y otros como negativo. Entonces, debo estar en ese límite. En caso de tener algo debe ser bajísimo. Yo voy a seguir, lógicamente, el protocolo de los servicios de salud y voy a quedarme en casa. Mañana me van a hacer otro PCR, que dicen que con ese saldremos de dudas y ta se sabrá si tengo carga aunque sea poquita o no", ha asegurado.

"Yo me encuentro perfectamente y lamento profundamente este trasiego y esta confusión. Así que espero que mañana podamos salir de dudas y, esta noche, el programa lo hará Nuria Roca que lo hace estupendamente bien", ha concluido, dejando claro que Nuria Roca volverá a ponerse al frente del formato y será la encargada de entrevistar a Susanna Griso.