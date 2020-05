Jorge Javier Vázquez se suma las burlas hacia Ayuso: "Ha sido estafada por Avilés también"

Es una de las cosas de las que más se están hablando en los últimos días. La entrevista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el complemento de fin de semana de 'El Mundo', ha levantado un gran revuelo por las fotografías de la política del Partido Popular.

Pronto esas fotografías corrían en las redes como la pólvora para convertirse en memes, e incluso en un arma política por parte del Partido Socialista contra la política madrileña.

Ayuso ha manifestado que se encontraba cansada durante la sesión de fotos, una sesión de fotos que ha despertado comentarios de todo tipo como los de Ana Rosa Quintana que ha explicado en su programa que: "Un error de la presidenta que dice que llegó cansada, que no estaba en el mejor momento para hacer las fotos. Cada uno tendrá su opinión. Yo no sé si es un error o no de comunicación, pero a mí no me ha gustado".

Por su parte, otros como Risto Mejide han ido más allá y han acusado a Ayuso de inventarse una "cortina de humo": "¿Por una foto alguien puede perder un porcentaje de votos? No. ¿Por una gestión? ¿Por la dimisión de un responsable técnico que te dice que no desescales porque no estás preparado? Por eso igual sí", exclamaba una de las invitadas en el programa del publicista catalán.

Jorge Javier Vázquez se suma a las mofas sobre Isabel Díaz Ayuso

Llevaba un par de días sin protagonizar ninguna polémica relacionada con la política. Tras su discurso de "rojos y maricones", Jorge Javier Vázquezhabía aparcado la política durante unos días para hacer lo que mejor sabe, dedicarse al entretenimiento. Un entretemiento que estos días está protagonizando en 'Sálvame' los descubrimientos de estafas y delitos de José Antonio Avilés, el concursante de 'Supervivientes' que se va a tener que enfrentar a unas graves acusaciones cuando vuelva de Honduras que podían llevarle a la cárcel.

Por esa razón, en 'Sálvame' han contado con la presencia de la abogada Montse Suárez, para analizar a que pensa se podía enfrentar el colaborador de 'Viva la vida'. Entre toda esta temática, Jorge Javier, muy acostumbrado a hablar de política en su programa aprovechaba para 'meter baza' con el tema de las fotos de Isabel Díaz Ayuso.

En un momento del programa, el presentador de Mediaset se ponía a imitar la postura de la política madrileña en las polémicas fotos. Lo hacía mientras preguntaba: "¿Quién es esta?". Su invitada respondía tajantemente: "No me hables de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque estoy que trino... aunque primero me reí", confesaba.

Entre bromas de la posible aparición de la política en el programa, Jorge Javier aprovechaba para conectar con ingenio la pólemica de José Antonio Avilés y la de Ayuso: "Ha sido estafada por Avilés también. Seguro que le ha intentado endosar mascarillas", terminaba bromeando el presentador.

