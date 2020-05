Soldado remata al PSOE tras su “propaganda” contra Ayuso: “Es fácil engañar a la gente”

El delantero del Granada Club de Fútbol, Roberto Soldado, ha arremetido este sábado contra un mensaje del Partido Socialista en redes sociales en el que acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, de hacer “propaganda” con el COVID-19.Un mensaje que ha sido muy compartido en redes sociales por la contundencia y la ironía, rescatando una cita del escritor estadounidense Mark Twainen el que sugiere que el partido que gobierna el país está “engañando a la gente”.

Un mensaje que lanzaba el futbolista a través de su perfil personal en redes sociales, donde no solo Soldado han criticado las palabras del community manager del PSOE, sino que figuras de la política como Cayetana Álvarez de Toledo o la propia Ayuso han repudiado las palabras de los socialistas a través de la misma red social: “No hay derecho”.

El PSOE acusa a Ayuso de hacer “propaganda” con el virus

El Partido Socialista, a través de su perfil oficial en redes sociales, mandaba un mensaje en el que aseguraba que la Comunidad de Madrid era ejemplo de “gestión ineficaz e irresponsable” ante la crisis del COVID-19. “La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad”, escribía en la publicación de Twitter.

No es el único ataque desde redes sociales del partido hacia la Comunidad de Madrid desde Twitter. Este mismo viernes la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, anunciaba antes que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, que Madrid no pasaba de fase. “Madrid no puede pasar a la Fase 1. Estamos protegiendo la salud de los madrileños”, se adelantaba en Twitter.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra interviene en el pleno del Congreso este miércoles donde se autorizará otra prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno. EFE/J.J. GuillénJ.J. Guillén

Soldado responde al PSOE

Por su parte, uno de los primeros en salir al paso para defender a Ayuso ha sido el jugador de fútbol profesional y delantero del Granada CF, Roberto Soldado, que tiraba de ironía y de citas literarias para criticar que el partido del Gobierno está intentando “engañar a la gente” a través de mensajes capciosos en redes sociales.

“"Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados" (Mark Twain)”, escribía Soldado en su perfil personal de Twitter, donde rara vez se moja sobre asuntos políticos. No obstante, en esta ocasión el futbolista ha roto su silencio para defender a la presidenta de la región madrileña.

"Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados" (Mark Twain) https://t.co/CPgW8BlcU4 — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 8, 2020

Ayuso se defiende: “No hay derecho”

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también respondía en su perfil en redes sociales a los ataques socialista con un mensaje claro y conciso: “No hay derecho”. También salía al paso la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana álvarez de Toledo, que mostraba su enfado con el PSOE.

No hay derecho. pic.twitter.com/RO4dvUfdEd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 9, 2020

“Con todos ustedes, el partido del “¡venga, chicas, todas al 8M, que nos va la vida!”, de los fake tests chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de las mentiras a la OCDE, de los comités opacos de pseudo-expertos y de los muertos sin contar”, escribía en su perfil.