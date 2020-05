Jorge Javier Vázquez desvela los secretos de sus llamadas con Pablo Iglesias: "Me revienta"

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', se ha convertido en las últimas horas en protagonista de la actualidad política después de que fuera citado por Gabriel Rufián, diputado de ERC, en su última intervención en el Congreso de los Diputados .

El periodista y presentador de programas como ' Supervivientes ' ha estado en el foco de atención de la opinión pública y también de las redes sociales después de que la pasada semana tuviera un importante enfrentamiento en directo con uno de sus colaboradores más veteranos, Antonio Montero, tras la opinión de este último sobre las informaciones relacionadas con la polémica generada entre Alfonso Merlos y Marta López. El colaborador explicó que el periodista estaba sufriendo un persecución por sus ideas y por la ideología o principios que defiende en cada una de las intervenciones que realiza en los espacios en los que participa, citando incluso al propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias .

La llegada de Jorge Javier Vázquez a la política

Esta opinión provocó que Jorge Javier Vázquez entrara en cólera y llegara incluso a quitar el turno de palabra a su compañero: "Este es el discurso de Vox. Para que digas tonterías Antonio no te dejo hablar. ¿Pero que pintará Pablo Iglesias aquí? Miren este es un programa de rojos y maricones. Si no quieren verlo pues no lo vean". Estas declaraciones provocaron mucho revuelo en las redes sociales llegando a incluso a convertirse en una de las principales tendencias en Twitter .

En este sentido, y tras ser citado por Gabriel Rufián en la Cámara Baja, Jorge Javier explicaba el pasado miércoles que se sentía elogiado por haber sido elegido líder de la izquierda y que dicho puesto conllevaba cierta responsabilidad. Es por esto que el presentador de Telecinco ha decido dedicar su columna de 'Lecturas' de esta semana su 'papel' en la política española, citando algunos detalles como sus conversaciones con el líder de Unidas Podemos: Pablo Iglesias.

Los secretos de las llamadas entre Pablo Iglesias y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha desvelado que suele hablar por teléfono con el líder de la formación morada, aunque a unas horas un poco raras para él: "El caso es que el vicepresidente, Pablo, para mí. Es muy de llamar mientras desayuno, a eso de las nueve y media. Y me revienta, pero ser líder tiene estas cosas. Intento hablar con él con una voz recia, porque le gusta que los camaradas nos levantemos a eso de las seis de la mañana. ¡Madre mía la que me va a liar cuando se entere de que después de desayunar me gusta volver a meterme en la cama mientras me tomo un café americano! Perdón, imperialista".

Sobre las diferencias ideológicas con alguno de sus colaboradores, Jorge Javier también ha subrayado que las ideologías de sus colaboradores le pueden servir para vengarse de alguno de ellos: "Siempre he sido un mecenas, qué le voy a hacer. Un mecenas esteta. Cosas malas de mi nuevo cargo: enterarme de la ideología de mis colaboradores, quien la tuviera, para represaliarlos. Y además sin que se note, cosa que lo hace más difícil todavía. Y dentro de lo malo tampoco es lo peor, porque siempre hay gente a la que le tienes muchas ganas y de esta manera se me ofrece la oportunidad de vengarme".

El presentador, con mucha ironía, también ha comentado que prefiere la televisión antes que la política, pero que debe ser responsable con el 'cargo' que le ha encomendado la sociedad: "Es muy cansado ser líder de izquierdas. Si os lo ofrecen, rechazadlo. Es mucho más llevadero ser una gran estrella de la televisión. Pero, en cuestión de horas y sin pretenderlo, me he convertido en un referente. Así que ahora tengo que apechugar con el cargo.

