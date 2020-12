Jorge Javier Vázquez no oculta su envidia por una colaboradora de 'Sálvame': "Me doy cabezazos"

Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco y de programas tan importantes como 'Sálvame', Sábado Deluxe' o 'Supervivientes', ha cambiado de papel durante la última edición del 'Deluxe' para sentarse en el sillón del polígrafo y responder a Conchita respecto a algunas preguntas personales y también profesionales.

Durante el programa de esta semana ha repasado algunos de los asuntos más candentes que han marcado su actualidad durante los últimos meses. Entre ellos la polémica política con Belén Estaban, la que ha reconocido esta misma noche que se había planteado dejar el programa y a sus compañeros después del enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez tras el confinamiento y su regreso a plató.

Jorge Javier Vázquez se sincera en 'Sábado Deluxe'

Pero encima de la mesa de 'Sábado Deluxe' se ha puesto en esta ocasión otro nombre propio, el de la periodista y también presentadora María Patiño. La directora de 'Socialité' ha ido cogiendo poco a poco peso dentro de la cadena, y ya se ha convertido en la sustituta natural de Jorge Javier cada vez que el presentador no puede acudir a plató.

En este sentido, una de las preguntas ha sido formuladas por Chelo García Cortés, que le ha preguntado si le hubiera gustado, en algún momento presentar 'Socialité', pregunta a la que Jorge Javier ha respondido con un tajante "no" que después ha sido aprobado por el polígrafo.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez a María Patiño

Pero el asunto clave de esta pregunta ha llegado minutos después, cuando Antonio Rossi le ha preguntado sobre si le molestaba que María Patiño hiciese mejor audiencia que él cuando está al frente de 'Sábado Deluxe'. A esta cuestión Jorge Javier ha respondido que tampoco, pero en esta ocasión el polígrafo ha dicho que miente. Ante la sorpresa del presentador, los colaboradores le han pedido que de explicaciones y es cuando ha subrayado el dato disonante.

"Lo que le dije que no me hacía gracia es que siempre, y es matemático, que te vas porque tienes algo sale una entrevista muy buena y te da rabia. Eso sí que me jode, me jode mogollón. Lo de la audiencia le dije que cada vez menos, no me importa porque a mí que el 'Deluxe' vaya bien me permite hacer otras cosas los fines de semana y dejar las cosas como están. A ver, yo llego a estar fuera y María hace 'La Herencia de envenenada' -el caso de la herencia de Paquirri- y yo me doy cabezazos contra la pared. Pero creo que es algo normal para cualquier profesional". Estas palabras han sido con las que Jorge Javier Vázquez ha explicado si sentía algo de rabia por los buenos resultados que estaba cosechando María Patiño en cada una de sus apariciones en televisión.

María Patiño (Telecinco)

