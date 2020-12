Jorge Javier Vázquez no da crédito con su aliada en el nuevo conflicto con Terelu Campos: “Tiene razón"

Jorge Javier Vázquez ha sido noticia por dos grandes polémicas esta semana. Primero, el presentador de 'Sálvame' tuvo un enfrentamiento más que sonado con su sustituta habitual, Paz Padilla, en directo. Después, cuando los ecos de este cruce de palabras todavía resonaban, el comunicador catalán firmó unas palabras muy contundentes contra Terelu Campos en su blog para Lecturas.

Ha sido este último episodio el que ha desatado una reacción que sorprenderá a muchos. Es así porque Jorge Javier se ha ganado un apoyo para su causa totalmente inesperado dadas las circunstancias.

Jorge Javier Vázquez no da crédito con su aliada en el nuevo conflicto con Terelu Campos

La persona que se ha puesto del lado de Vázquez tras lanzar su tan rotundo mensaje contra Terelu Campos ha sido la propia hija de esta, Alejandra Rubio. Como Jorge Javier hablaba de ella en las líneas dedicadas a su madre, ha querido dar su versión de los hechos. Con más apoyo que adversidad.

“Sinceramente, no suelo estar muy de acuerdo con Jorge... pero creo que tengo que darle la razón”, aseveró Rubio en unas declaraciones recogidas por 'El programa de Ana Rosa'. De ahí lo sorpresivo de su significación con Vázquez, aunque también puntualizó: “No estoy de acuerdo con las formas”. ¿Por qué? “Hay palabras que no me han gustado respecto a mi madre”.

En el fondo, Alejandra Rubio es comprensiva con el papel que tiene que adoptar Terelu Campos. “Entiendo perfectamente a mi madre como madre”, reconoció. Eso sí, se mostró de acuerdo con Jorge Javier Vázquez “en que cada una tiene que tomar su camino”. De ahí que considerase que la cara más reconocible de Mediaset “tiene razón en muchas cosas”.

“Mi madre me ha metido en esto y a partir de ahora tengo que hacer mi camino sola”, sentenció Alejandra Rubio en una intervención que puede que haya dejado atónito a Jorge Javier.

Jorge Javier Vázquez tiene nueva 'víctima' tras su enfrentamiento con Paz Padilla

“Por dónde empiezo. Estando ya en el ‘Deluxe’ me avisaron de que habías hablado de mí en ‘Viva la vida’. Que habías respondido a algo que dije en ‘Sálvame’. Algo así como que me chirriaba la mirada orgullosa de madre que le dedicabas a tu hija, con la que compartías plató esa tarde. Me pusieron el ‘zapping’ en el ‘Deluxe’ y me sorprendió que te lo tomaras tan a la tremenda y te saliera esa vena de madre coraje que sufre porque 'esa de la que hablas la he parido yo', que es una frase de Rocío Jurado que utilizáis todas las madres cuando os da un subidón de sentimiento tan rancio como folclórico”, arranca Jorge Javier Vázquez su post en Lecturas dedicado a Terelu Campos.

“¡Ay, Terelu! Si es que no aprendemos. Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú”, confiesa el presentador. Después, asevera: “Tu hija no necesita tu defensa. Ni tu apoyo. Ni tu calor en un plató. Laboralmente, no necesita nada de ti. Bueno, sí: que dejes de tutelarla”.

Vázquez es consciente de que Alejandra Rubio “ha llegado a un plató de televisión por su pertenencia a un clan, que es una manera como otra de llegar a la televisión”. No obstante, en la televisión “tiene que jugar con las mismas cartas que sus compañeros”. Por eso, cree que lo que para Terelu “es demostrarle apoyo para ella es una zancadilla a su incipiente carrera”.

Así llega el culmen de la reflexión de Jorge Javier para Terelu Campos. “Sabes que te quiero, pero me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela. Porque ese papel no te pega. Porque siempre has sido una tía divertida y jaranera, pero cuando te conviertes en madre eres un auténtico coñazo. Y, además, lucir esa vena tan protectora nos hace mayores. Y estamos ya en una edad, querida, en la que en ese aspecto es mucho mejor restar que sumar”, sentencia.