Jorge Javier Vázquez revela lo que le dijo Kiko Rivera al apagarse las cámaras tras el especial de Cantora

No es difícil que Jorge Javier Vázquez esté en boca de muchos españoles de forma habitual: su faceta de presentador titular de 'Sálvame' ayuda. No obstante, el comunicador de Mediaset todavía está más de actualidad por ser el maestro de ceremonias de 'Cantora: la herencia envenenada'.

De ahí que las opiniones de Vázquez sobre el conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, tengan cierto interés para quienes están siguiendo de cerca la historia. Gracias al blog del rostro por excelencia de Telecinco, podemos conocer cómo fueron los momentos posteriores al final del programa.

Jorge Javier Vázquez revela lo que le dijo Kiko Rivera al apagarse las cámaras

“Después de lo vivido ayer, necesito coger aire, tomar distancia, valorar lo que ha sucedido. Porque ayer fue tan fuerte lo que sucedió que parece que no sucedió nada, que diría Benavente en ‘La malquerida’. Al finalizar la noche, recibí un mensaje en mi Instagram que decía: 'Kiko podría escribir los versos más tristes esta noche'. Me conmovió porque ayer, al acabar, daban ganas de abrazarle, de protegerle, de decirle que luche, que recurra a quien sea para no volver a caer en esas noches que oscurecen el alma”, arranca el nuevo post de Jorge Javier en Lecturas.

En este artículo, Vázquez cuenta qué ocurrió en el plató “cuando se apagaron las luces”. Al acercarse a Rivera y ofrecerle su ayuda para lo que necesitase, este lanzó una pregunta al presentador: “¿Crees que me llamará?”. Ante lo que Jorge Javier reflexiona ahora: “Fui incapaz de decirle lo que pensaba: que no, que no le iba a llamar porque Isabel Pantoja estará pensando otra vez que el mundo se ha confabulado contra ella para sacar audiencia, para ganar dinero. Y supongo que creerá que lo que hizo Kiko el viernes también fue por dinero, pero no”.

Quizá a algunos les parezca sorprendente, pero Vázquez considera que al hijo de la tonadillera le habría venido mejor, en lo económico, otro tipo de aparición mediática: “Podría haber cobrado muchísimo más en una revista, podría haber mareado la perdiz y negociar hasta la extenuación. Pero lo del viernes no está pagado. Esas cosas no se hacen por dinero. Se hacen por cansancio, por agotamiento; por la necesidad de ser escuchado, comprendido; por la necesidad de ser querido, incluso”.

A raíz de lo que ha podido comprobar de primera mano, Jorge Javier se atreve a lanzar un pronóstico sobre los tormentos que pueden esperarle a 'Paquirrín'. “La travesía de Kiko no ha hecho más que empezar. Se adivina tan terrible como convulsa porque, a partir de ahora, Kiko Rivera no va a dejar de recibir informaciones acerca de conductas de la madre. Antes, las apartaba inmediatamente de su mente porque, como él mismo reconoció, estaba enamorado de ella. Pero cuando ese amor desaparece y se abre paso la realidad, el choque puede ser espantoso”, opina el conductor de 'Sálvame'.

¿Cuál es su consejo para Kiko Rivera ante la tensión creciente con Pantoja? “Se lo dije a Kiko varias veces durante las publicidades: 'Por favor, protégete. Acude a psicólogos. Ármate emocionalmente porque lo más complicado está por llegar'. Kiko ha quitado el tapón de la bañera y comienza por fin a correr un agua que lleva estancada lustros. Pero los residuos van a tardar en depurarse. Y quizás estén tan asentados que habrá marcas imposibles de borrar”, cree Vázquez.

“Se moría de amor Isabel Pantoja cuando se refería en público a su hijo. Incluso se hablaba de que le prestaba mucha más atención a él que a Chabelita. Era su intocable, la herencia viva de su marido. Pero ahora sabemos que de puertas para adentro, en esa Cantora triste y solitaria, el muchacho tenía que lidiar con una madre y un tío que echaban por tierra continuamente sus veleidades artísticas. Lo ha confesado él mismo: no solo no le animaban a prosperar sino que recurrían al 'tú no vales para esto”, lamenta también el comunicador catalán.

Tanto ha cambiado la relación entre madre e hijo que Kiko Rivera empieza a volcarse más en su familia paterna debido a lo ocurrido. “Rotas las relaciones con los Pantoja –yo creo que para siempre– le esperan los Rivera con los brazos abiertos dispuestos a recuperar demasiados años perdidos. Fue estremecedor escuchar a su hermano Francisco decirle que su padre estaría orgulloso de él. Poco más pudo decir porque el llanto le impidió continuar una conversación marcada por la desesperación y la tristeza. No sé qué salida le queda a Isabel Pantoja, si es que le queda alguna. Y tampoco sé cómo puede recomponerse la relación con un hijo que ha dicho públicamente que su madre vive en un 'puto mundo de mierda' y que no se ha dado cuenta de que ya no es la Pantoja de antaño que llenaba teatros. El espejo que Kiko le ha puesto a Isabel Pantoja le devuelve a la folklórica una imagen pavorosa: la de una madre no tan abnegada y una artista que tiende a la decadencia. A ver quién supera eso”, sentencia Jorge Javier en Lecturas.

A pesar de todo, al presentador le apena mucho la situación en la que está inmerso el clan Pantoja ahora mismo. “Quien piense que Kiko Rivera disfrutó el viernes destrozando a su madre se equivoca. Pesaba mucho más en su ánimo la decepción que el sentimiento de victoria”, puede leerse también entre las líneas de su blog.