Jorge Javier Vázquez tiene nueva 'víctima' tras su enfrentamiento con Paz Padilla: "Ridícula"

Jorge Javier Vázquez es noticia en las últimas horas debido a su enfrentamiento con Paz Padilla en 'Sálvame', que ha generado mucha atención mediática. Todo vino a raíz de una columna del presentador sobre las Campos y Antonio David Flores.

Jorge Javier Vázquez también ha tenido algún que otro encontronazo con este último. Todo a raíz de que él afirmase, o diese a entender, que no quería estar en Mediaset los días que presentaba 'Sálvame' Jorge Javier por la posible mala visión que tenía el periodista hacia su figura. “El otro día con Paz me lo pasé muy bien”, afirmaba el ex militar días después de que ambos coincidiesen en plató, lo que provocó las risas de Jorge Javier. "Tienes que venir más con Paz”, le replicaba Jorge Javier. “O llevarme mejor contigo”, apuntó el colaborador.

Una opinión, según le replicó Jorge Javier, falsa. “Es una historia que te has inventado tú, una historia que te creas en la cabeza”, le aseguraba el comunicador de Telecinco. “Es posible”, le contestó Antonio David algo irónico mientras asentía. "Tú crees que te hago la vida imposible, ¿No?", le preguntaba, algo a lo que ya no quiso responder.

La opinión de Jorge Javier hacia el conflicto que mantiene Antonio David con sus antiguas parejas parece haber sido el motivo por el cual se enfrentó a Paz Padilla, que comenzaba lanzándole un dardo al periodista. “El día que te toque a ti… Tú sabes que todo lo que sube, baja”, le dijo. En vez de pasar de ser un comentario desapercibido, nada más lejos de la realidad, estas palabras hicieron reaccionar al badalonés, quien dijo lo siguiente: “Es que, ¿sabes? Yo es que estoy ya tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima, necesito ya calor…”.

Algo que también provocó la respuesta de Padilla, quien le pidió a Jorge Javier que cuando fuese subiendo, fuese saludando, “que serán los mismos que veas cuando vayas bajando”. Algo que hizo que explotase la caja de Pandora. “Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿verdad? A mí esa filosofía barata…”, le recriminó.

Horas más tarde, ya hay nueva 'víctima' para el comunicador badalonés. Todo ha venido a raíz, en una ocasión más, de su blog en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez tiene nueva 'víctima' tras su enfrentamiento con Paz Padilla

“Por dónde empiezo. Estando ya en el ‘Deluxe’ me avisaron de que habías hablado de mí en ‘Viva la vida’. Que habías respondido a algo que dije en ‘Sálvame’. Algo así como que me chirriaba la mirada orgullosa de madre que le dedicabas a tu hija, con la que compartías plató esa tarde. Me pusieron el ‘zapping’ en el ‘Deluxe’ y me sorprendió que te lo tomaras tan a la tremenda y te saliera esa vena de madre coraje que sufre porque 'esa de la que hablas la he parido yo', que es una frase de Rocío Jurado que utilizáis todas las madres cuando os da un subidón de sentimiento tan rancio como folclórico”, arranca Jorge Javier Vázquez. Se dirige, en esta ocasión, a Terelu Campos.

“¡Ay, Terelu! Si es que no aprendemos. Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú”, confiesa el presentador. Después, asevera: “Tu hija no necesita tu defensa. Ni tu apoyo. Ni tu calor en un plató. Laboralmente, no necesita nada de ti. Bueno, sí: que dejes de tutelarla”.

Vázquez es consciente de que Alejandra Rubio “ha llegado a un plató de televisión por su pertenencia a un clan, que es una manera como otra de llegar a la televisión”. No obstante, en la televisión “tiene que jugar con las mismas cartas que sus compañeros”. Por eso, cree que lo que para Terelu “es demostrarle apoyo para ella es una zancadilla a su incipiente carrera”.

Así llega el culmen de la reflexión de Jorge Javier para Terelu Campos. “Sabes que te quiero, pero me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela. Porque ese papel no te pega. Porque siempre has sido una tía divertida y jaranera, pero cuando te conviertes en madre eres un auténtico coñazo. Y, además, lucir esa vena tan protectora nos hace mayores. Y estamos ya en una edad, querida, en la que en ese aspecto es mucho mejor restar que sumar”, sentencia.