Belén Esteban frena a Jorge Javier Vázquez por su último guiño al Gobierno de Sánchez: "¿Puedo acabar?"

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a protagonizar en la última edición de 'Sábado Deluxe' una pequeña discusión con algún que otro recado político. El presentador de Mediaset lanzaba una reflexión sobre las Navidades y el hecho de que este año estén establecidas una serie de restricciones para luchar contra la pandemia. Estas medidas afectan a la movilidad y también al aforo en las cenas y comidas de Navidad y Año Nuevo, medidas que han sido analizadas de la siguiente manera por Jorge Javier Vázquez.

"¿Sabes que reflexión he hecho yo con estas Navidades? Tú no te acuerdas antes de que llegase las Navidades, de toda la vida, todo el mundo detestaba las Navidades: Qué horror de Navidades, Qué asco de Navidades, es que tengo que ver a mi familia, y ahora todo el mundo quiere estar con su familia. Vamos a ponernos de acuerdo, o nos gusta o no las Navidades, pero ahora estamos cabreados por no ver a nuestra familia. Por favor, ¿no recordáis lo que decíais el año pasado y el anterior? Ha tenido que venir un Gobierno social-comunista para haceros felices".

La respuesta de Belén Esteban al guiño de Jorge Javier al Gobierno

Tras escuchar estas palabras de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban entraba en la conversación reprochando las palabras del presentador y también dando su punto de vista: "Puede que exista gente que no le guste la Navidad, pero habrá mucha otra que sí le gusta".

Mientras tanto, Jorge Javier Vázquez seguía defendido su versión: "De todo el plató esto convencido que a más del 85% no le gustaba la Navidad y ahora está todo el mundo hablando de la Navidad. Palabras a las que también ha respondido Belén Esteban: "Me parece muy bien tu discurso y yo lo respeto, pero hay gente a la que nos gusta la Navidad. A mí me hubiera gustado, que yo entiendo que haya mucho covid-19 y por supuesto que se debe respetar, que hubieran anunciado con un poco de tiempo antes las medidas, Jorge. Yo por ejemplo, al igual que millones de personas, iba a ver a mi madre, estaba ilusionada y me he quedado un poco mal. A mí, sinceramente, lo que me sienta mal es que un inglés con una prueba PCR pueda venir y los vivimos aquí no. Creo que deberían haber avisado un poco antes. Eso es lo que te comento".

La tensión entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

De nuevo, el debate del programa de Telecinco se centraba entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Eso sí, de forma mucho más calmada que aquella noche de verano en la que Belén Esteban reaparecía en el plató de Mediaset después del confinamiento. En aquella ocasión, la tensión entre ambos se disparó e incluso Jorge Javier Vázquez abandonó el plató de 'Sábado Deluxe' para no continuar con la entrevista.

El punto detonante fue las críticas de Belén Esteban a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez había realizado en algunos momentos claves del estado de alarma, algo que no sentó nada bien al reconocido presentador que decidió abandonar el plató. Las jornadas posteriores, existió mucho debate sobre si la relación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se arreglaría. Días después, ambos firmaron la paz en una edición especial de 'Sálvame', aunque muchas personas cercanas a la pareja televisiva señalan que nada es igual desde aquel momento.

