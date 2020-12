Jorge Javier Vázquez explica por qué no se hablaba con Sandra Barneda: "No la saludaba"

Este martes, Sandra Barneda acudió al plató de 'Sálvame' para comentar y adelantar algunas de las novedades que esperan los espectadores de 'La casa fuerte'. Sin embargo, la divertida conversación sobre los concursantes del reality terminó siendo una entrevista para Barneda.

Jorge Javier Vázquezse interesó por una entrevista que la catalana concedió a Mara Torres, la que resultó muy llamativa para sus seguidores, dado que confesaba algunos aspectos de su vida personal. A raíz de esto, Vázquez también quiso revelar uno de sus secretos mejor guardado y que tenía que ver con su invitada.

Tal y como desveló el comunicador, cuando ambos eran compañeros de trabajo en Barcelona, él la evitaba, lo que dejó a Barneda completamente alucinada. Por este motivo, el presentador se vio obligado a explicarle los motivos de su rechazo hacia ella.

Vázquez recordó un momento que Barneda destacó durante la mencionada entrevista. La presentadora contó que en una de sus primeras reuniones con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, él le aseguró que, si mostraba un gran potencial frene a la cámara, trabajarían juntos mucho tiempo.

"Veo que te ha gustado, cada vez te gusto más", bromeó Barneda, ya que se encontraba muy sorprendida al comprobar todos los detalles sobre la entrevista que recordaba su compañero.

"No, tú eres complicada", le confesó Vázquez entre risas, lo que provocó que el plató se inundase de carcajadas, a las que se unió David Valldeperas, director del espacio del corazón. Fue entonces cuando el periodista reconoció que, cuando trabajaban juntos, "la puteaba": "Yo me iba y no la saludaba".

Nada más lanzar la confesión, Vázquez no pudo contener la risa al recordar esos momentos que "le encantaban". Ante sus declaraciones, Barneda comentó que no sabía por qué le retiraba el saludo y cualquier tipo de acercamiento. "Por una cosa de Belén, por defender a Belén", le aclaró el presentador, aunque la periodista no parecía acordarse de lo que decía.

El conflicto entre Jorge Javier y Sandra Barneda

A pesar de ello, hace años se rumoreó que ambos presentadores no se soportaban. En su momento, la periodista se pronunció al respecto, pero no quiso dar detalles ni dejo nada en claro. Sin embargo, no negó que existiese ese tan comentado mal rollo entre ambos: "No soporto levantarme pronto. Pero... A Jorge Javier Vázquez lo respeto y aprecio como profesional y compañero. Con nuestros encuentros y desencuentros y nuestras miradas más allá de lo evidente".

El hecho que desencadenó este supuesto enfrentamiento entre ellos se produjo cuando Barnerda invitó a Belén Estebana 'Trencadís', formato de 8TV. El objetivo del programa era que un político a favor de la independencia de Cataluña debatiese con Esteban. Sin embargo, todos los personajes con los que contactó el espacio se negaron a hacer un cara a cara con La Princesa del Pueblo.

Ante esto, Vázquez salió en defensa de su compañera y definió como "humillante" la razón por la que querían llevar a la colaboradora de 'Sálvame' al plató. No obstante, a pesar de que siempre suele mantenerse al margen, la presentadora de 'La Isla de las tentaciones' le respondió y le dijo que "no entendía como él precisamente hacía un comentario así trabajando en un programa en el que se humilla a las personas".

No obstante, este año parece que enterraron el hacha de guerra cuando Sandra Barneda acudió a 'Sálvame' para hablar de su vida privada, ya que ambos pasaron por una situación similar. "Tus lloros me llegaron al alma", le reconoció Vázquez.