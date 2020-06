Jorge Javier Vázquez desvela las amenazas de muerte que denunció tras censurar a Antonio Montero

Parece que en 'Sálvame' han debido percibir que las broncas políticas les están dando resultado después de tantos años de crónica social. Últimamente no se habla de otra cosa en el programa de entretenimiento más importante de las tardes.

Después de que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban firmasen de algún modo 'la paz' tras su tensa bronca política en 'Sálvame Deluxe', la crispación ha vuelto a visitar el plató de Telecinco.

Esta vez ha sido al recordar el incidente que vivían Antonio Montero y Jorge Javier Vázquez el 27 de abril cuando Montero defendía que se estaba atacando a Alfonso Merlos por su ideología vinculada a la derecha más tradicional: "¿Qué no podemos hacer si tenemos a Pablo Iglesias con un chalet...? ¿La derecha no podemos poner los cuernos? Si tenemos un presidente del Gobierno que dice una cosa y luego hace lo que le da la gana", defendía el colaborador en aquella ocasión haciendo estallar a Jorge Javier.

"No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa", respondía muy aleterado convirtiéndose en uno de los momentos más virales de aquella semana.

�� «Este programa es de rojos y maricones».



Tremenda bronca en Sálvame entre JJV y Antonio Montero a cuenta Vox ▶️ pic.twitter.com/VT6XbnChV3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) April 27, 2020

Jorge Javier denuncia amenazas y Antonio Montero le suelta: "Fascismo eres tú"

En el plató de 'Sálvame' volvía a rememorar este momento con los dos protagonistas. Montero ha acusado a Jorge Javier tras su alegato diciendo "que no iba a dar alas al fascismo" en su programa, y que nunca iba a dejar a un periodista o tertuliana de esa ideología opinar en su programa: "Yo creo que se utiliza la palabra fascismo con mucha facilidad". Jorge Javier volvía a ponerse a la defensiva: "No la utilizo con mucha gratuidad, se la dedico a quienes se la merecen y fascismo es igual a Vox, es que no hay otra...". La tensión volvía a ponerse de manifiesto cuando Antonio Montero ofendido con las últimas palabras del presentador le soltaba: "¡Fascimo eres tú! ¿Por qué no nos vamos a laSexta y hablamos de todo? ¿Sabes quiénes eran los fascistas? Cuba, Venezuela. No hablemos de tonterías", recriminaba el paparazzi.

Ante las acusaciones de compañeros como Kiko Matamoros, Montero se defendía: "Lo que hacéis cuando nos llamais fascistas es que parezca que queremos matar maricones, a negros. Yo no he oído a Vox nunca decir nada en contra de las personas homosexuales", argumentaba defendiendo al partido de Santiago Abascal. Además también ha confesado que denunciará a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona por llamarle fascista.

Jorge Javier Vázquez: "Te censuro y lo volvería a hacer".

Antonio Montero: "Yo no te lo haría ni aunque pudiera".

Es la diferencia entre un socialcomunista y un demócrata.

Al Kim Jong-un ​de Telecinco no le gusta la libertad de expresión contra el régimen.pic.twitter.com/Vz2QUoxis9 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 24, 2020

Jorge Javier Vázquez denuncia amenzas de muerte

Tras esta última revelación de Montero, Jorge Javier continuaba llamándo fascista al discurso de su colaborador. Dispuesto a dar una información, el presentador catalán hacía un alto para preguntarle al paparazzi cuál era su relación él. Montero respondía que muy buena, que hasta le "cae muy bien".

A continuación, Vázquez ha desvelado que tras su primera discusión con Montero, y en dos días distintos, tuvo que ir a la policía a denunciar dos vídeos similares a los que estos días han visto la luz donde unos individuos aparecen disparando a imágenes de Pablo Iglesias o del ministro Grande-Marlaska. En este caso, los días 1 y 3 de mayo Jorge Javier denunció vídeos en el que aparecían asesinándole con una escopeta, y cuando estaba ya en el suelo aparecía una multitud con banderas de españa aplaudiendo. "Se me veía tirado en el suelo aparecía una multitud aplaudiendo con la bandera de España enfervorizada", confesaba mientras que Antonio denunciaba este tipo de actitudes.

Antonio Montero carga contra Jorge Javier VázquezMediaset España

Finalmente Jorge Javier ha cerrado esta disputa volviendo a atacar a Montero por su postura ideológica: "Si tuvieras coherencia no estarías trabando aquí. Estás haciendo cosas que atentan contra tu moral y estás prostituyendo tu trabajo. No dudas en echar mano de argumentos contrarios a tu manera de pensar para cargar contra tus compañeros", sentenciaba el catalán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jorge Javier Vázquez pierde los papeles y ataca a Vox: "Este programa es de rojos. Aquí el discurso de Vox no"

Abascal llama dictador a Jorge Javier y le advierte: "No te lo vamos a permitir, millonario progre"

El mensaje de Jorge Javier a Belén Esteban con el que ‘hunde’ a Pablo Iglesias