La explicación de Paco González a la posible salida de De Paul del Atlético de Madrid: "Una estrategia..."

El Atlético de Madrid cierra su temporada liguera visitando al Girona en Montilivi. Una campaña en la que los de Simeone han finalizado en LaLiga en tercera posición, pese a ser campeones de invierno y en la que han realizado un mal tramo final en el que perdieron todas sus opciones al título. En Champions cayeron en octavos en los penaltis con el Real Madrid y en la Copa del Rey en semifinales con el Barcelona.

el próximo atlético de madrid

En los despachos del Metropolitano se han puesto ya el mono de trabajo y se ha comenzado a pensar en la próxima temporada. Toca reforzarse y también dar salidas. Suenan nombres como Alex Baena, Cuti Romero y Johnny Cardoso. En el capítulo de bajas acaban contrato Witsel y Azpilicueta, Musso volverá a Italia tras su lesión y Lenglet al Barcelona, Correa tiene ofertas de México y también podría marcharse hombres como Samu Lino, Rodrigo Riquelme y Rodrigo De Paul.

EFE Correa podría marcharse del Atlético de Madrid tras 10 temporadas en el club.

El partido ante el Girona

Diego Pablo Simeone ha salido en el último partido de la temporada con un once formado por: Musso; Nahuel Molina, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Samu Lino; Marcos Llorente, Koke, De Paul; Griezmann y Julián Álvarez. Sorprende la ausencia de Oblak, pero el esloveno se quedó en Madrid para garantizarse su sexto Zamora y convertirse en el mejor portero de la historia de LaLiga.

"Es un once de despedidas. El hecho de que empiece por Witsel en la alineación, el mismo Musso, Nahuel Molina... Yo creo que hasta el mismo De Paul está en la rampa de salida dentro de muy poquito. Me parece que hay muchos jugadores que están siendo homenajeados, que es un guiño a ellos en su despedida en el Atlético de Madrid. Luego a lo mejor no sucede, pero me parece que va a haber, y además es necesario, este verano un movimiento un poco más agitado que otras veces", aseguraba Petón al conocer el once de Simeone.

El caso rodrigo de Paul

Uno de los jugadores que estarían en la rampa de salida es el centrocampista argentino. Pieza fundamental en el centro del campo de Simeone, pero que cuenta ya con 31 años y que acaba contrato dentro de una temporada, en 2026, y todo apunta a que no quiere renovar. Precisamente sobre su continuidad o no en el club se ha debatido en Tiempo de Juego.

EFE De Paul celebra con Griezmann un gol en la temporada 2024/2025.

"Es algo que me cuesta mucho comprender porque creo que después de Julián Álvarez ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid este año", afirmaba Gonzalo Miró. "Lo explicaría como una estrategia empresarial. A De Paul le queda un año de contrato o le renuevas y te puede pedir un pastón... o le sacas ya, te quitas una ficha gorda de dinero...", contaba Paco González.

"Digo una cosa respecto al movimiento De Paul. No estoy de acuerdo con Gonzalo en la totalidad de lo que dice. La importancia de De Paul en el equipo es muchísima en la misma dimensión para lo bueno que para lo malo. Cuando él ha estado brillante, el Atlético ha estado brillante. En aquellos 15 partidos sin perder y haciendo un fútbol sensacional él era definitivo, pero cuando se puso a caminar, definitivo en contra. Eso hay que valorarlo", sentenció Petón.

canales de whatsapp