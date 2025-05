La dura crítica de Gonzalo Miró a Correa por su 'autodespedida' del Atlético: "Es difícil hacerlo peor"

Publicado el 25 may 2025, 15:47

El Atlético de Madrid viajó este domingo a Girona con la ausencia de Jan Oblak, que se quedó fuera de la convocatoria tras seguir un plan individualizado durante toda la semana y con lo que automáticamente ya es el portero menos goleado de LaLiga por sexta e histórica ocasión en su carrera.

El guardameta fue la única baja de la citación ofrecida por Diego Simeone, que dispone de Pablo Barrios, una vez cumplidos todos los protocolos de la conmoción cerebral sufrida el jueves de la semana pasada contra Osasuna en El Sadar, y que citó a los porteros Juan Musso.

Uno de los nombres más sonados en la retrasmisión de 'Tiempo de Juego' fue Ángel Correa. El jugador se despidió al grito unánime de "Correa, Correa", del Metropolitano. El argentino, emocionado, fue saludando a la que ha sido su afición durante 10 años, los transcurridos desde 2015 hasta 2025, en los que ha militado en el Atlético de Madrid, y desde entonces ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más partidos en la historia del club. Además, en estos partidos ha logrado 88 goles.

A pesar de esto el club aseguró que no ha recibido ninguna oferta por él: "Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026".

gonzalo miró, sobre correa

En el partido contra el Girona, empezó el partido desde el banquillo y Gonzalo Miró aseguró que “es difícil hacerlo peor”. “He preguntado y me cuentan que él entendía que era la última oportunidad para despedirse del Metropolitano y de la gente. Entonces él en su fuero personal, sabiendo que se va a ir, dice o hago esto hoy o no lo voy a poder hacer”, explicó Antonio Ruiz.

Por su parte, Paco González explicó que le sonó a “que el Cholo Simeone le habrá dicho 60 veces tú de aquí te vas cuando quieres, estamos muy agradecidos. Entonces dijo vale pues me voy”.

“Si esto se habla con el club, llega una oferta, el club no te va a impedir que te vayas, pero como dice Antonio poniendo dinero encima de la mesa, yo creo que tal y como suele hacer el Atlético de Madrid las despedidas, que es probablemente el club más ejemplar en ese sentido, a un jugador como Correa se lo hubiera despedido de otra manera. No que de repente coja él, se despide de la gente y el club diga pero este chico qué hace”, continuó diciendo Gonzalo Miró.

